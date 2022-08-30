日本普利司通ALENZA H/L33都會休旅旗艦輪胎 榮獲Honda All New HR-V官方指定用胎

台灣本田正式導入All New HR-V並因賣相佳而暢銷的同時，日本普利司通也宣布，旗下的都會休旅車旗艦級輪胎ALENZA H/L33亦榮獲All New HR-V指定為出廠標配車胎！

為滿足SUV車主頻繁的日常通勤與輕度越野使用需求，日本普利司通輪胎特為All New HR-V量身客製專屬用胎，更考量其家庭用車定位，這調新胎特別側重如同轎車般的舒適靜肅性及優越煞車性能，也間接賦予新車更高端的安全表現。

作為日本普利司通旗下之都會休旅車旗艦級輪胎，ALENZA H/L33兼有濕地操控+煞車性能、頂級舒適與靜肅性、出色輪胎使用壽命等優點。圖/業者提供

小家庭時代來臨，國人也越來越重視休閒生活品質，具備較佳油耗及舒適空間雙重優勢之都會型跨界休旅車也為此成為購車首選。日本普利司通台灣資深經理大島岳彥表示：『台灣一年新車輛銷售總量大約40萬台，SUV年販量已然超過50%，日本普利司通輪胎身為攸關行車安全第一道防線業者自是不容缺席。而公司旗下『ALENZA』系列輪胎即是專為都會頂級休旅車量身打造的旗艦級輪胎，有助駕駛提升SUV全能均衡的使用需求！』他特別指出，過往的SUV休旅車強調機能性，輪胎設計傾向(Off-Road)越野訴求，胎紋較粗獷，導致在一般道路使用時會發出明顯的噪音，針對這點，ALENZA H/L33則是特別打造了低噪音花紋，讓行車旅程更為舒適安靜；加上其優異的煞車性能，因此整體行車的操控安全自然更是到位！

普利司通集團為守護大眾的旅途安全，讓顧客享有無負擔的售後服務，台灣普利司通宣布即日起推出「B-care安心保固 絕對守護」活動，領先業界提供輪胎路損保固！凡一年內購胎不限里程且殘餘溝深在3.5mm以上，經判定輪胎受道路損壞無法修補，即享換新優惠服務。詳情可逕參考日本普利司通台灣官網(https://www.bridgestone.com.tw/zh)。