康師傅上半年財報亮眼 產業轉型與創新是關鍵

康師傅深耕大陸市場逾30年，在今年原物料成本大幅上漲之下，依舊交出亮眼的成績單，營收達到382.17億元（人民幣，下同），同比增長7.97%，更激勵康師傅控股23日股價開高逾8%，最後收盤站穩13.4港元，逆勢漲幅5.35% 。

根據外資麥格理研究報告指出，康師傅獲得「跑贏大市」的評級，股票目標價由15.8港元，提高至19港元，主要因康師傅營收超過預期，再加上通膨放緩及市場適應新定價後，相信最壞的情況已經過去。

另外，市場研究公司尼爾森資料顯示，2022年上半年速食麵行業整體銷量同比衰退5.4%，銷售額同比衰退1.3%，但康師傅速食麵銷售額為135.48億元，同比增長6.49%，占集團總收益35.45%，且銷量市占率為44.6%，銷售額市占46.7%，更是市場第一。

康師傅即便頂著通膨的高壓下，仍積極進行產業轉型與創新，例如推進品牌年輕化，邀請大陸頂流藝人張藝興、王一博、蔡徐坤等擔任產品代言人吸引年輕人目光，更攜手奧運冠軍郭晶晶共同傳遞「選安心、選健康」的品牌形象。

另外，康師傅也鎖定「大份量」市場，持續推廣「BIG桶/大食代」等高性價比的產品，不僅提供消費者豐富多元的選擇，更使速食麵銷售額穩定成長。

康師傅的無標籤包裝的PET瓶創舉問世，以行動支持永續環保。。圖/康師傅提供

康師傅在飲品事業也傳出捷報，整體收益242.98億元，同比增長9.08%，占集團總收益63.58%。即飲茶（含奶茶）銷量市占率41.7%，位居市場首位；果汁銷量市占17.9%、包裝水銷量市占6.0%、即飲咖啡銷量市占11.6%、百事碳酸飲料整體銷量市占34.7%，等飲品皆位居大陸市場第二位。

康師傅秉承「永續經營，回饋社會」的企業宗旨，推出大陸業內首個無標籤飲料，以行動響應環保，直接減少材料和能源的使用。無標籤PET瓶的包裝創舉問世，被消費者戲稱「裸奔」的PET瓶在財聯社舉辦的綠動未來主題論壇上也榮膺「綠色創新案例獎」。

康師傅的企業社會責任表現也屢獲肯定，2021年榮獲聯合國全球契約組織（UNGC）頒發的「實現可持續發展目標2021企業最佳實踐」證書、榮獲百事飲品事業頒發的百事國際「最佳灌瓶商」等大獎。

此外，日前市場趨勢研究機構凱度消費者指數公佈2022年全球品牌足跡報告表示，康師傅控股有限公司連續第十年位列中國消費者首選的前三品牌。