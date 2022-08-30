《新北市藝遊》2022年9 月號出刊了

新北市政府發行的藝文訊息刊物《新北市藝遊》2022年9月號已經出刊，介紹9月份新北市各地重要藝文訊息，陳列於大台北地區各捷運、高鐵站、藝文館所、圖書館及新北市各區公所，供民眾免費取閱。

讀者也可以多利用網路連結至新北市政府文化局網站，閱讀《新北市藝遊》電子書，掌握各館舍的實體或線上藝文活動，及時安排，以藝文過生活！

本期重要內容包含──

漫歩新北 身心輕鬆。圖／新北市藝遊提供

1、2022新北市眷村文化節─新眷時代

眷村，是臺灣特有的存在。為傳承這個獨具特色的文化，北北基桃四縣市將齊聚空軍三重一村，展現「眷力」，空軍司令部也將復刻一村砲陣地的歷史。中秋當天，與大家分享象徵喜氣與團圓的甜湯圓，當晚安排眷味市集及小型音樂表演，歡迎一起來重溫眷村賞月的樂趣與氛圍。

2、2022新北市樂壇新星音樂會

國內極具指標性的音樂人才選拔舞臺，經過緊張又激烈的徵選後，10組樂壇新星脫穎而出，自9月8日起，將陸續於新北市藝文中心演藝廳閃亮登場，9月份歡迎喜愛音樂的朋友一起來，在鋼琴獨奏中聆聽浪漫派的精髓、在女高音聲樂獨唱裡感受愛情滋味、循著男中音聲樂重唱重新認識歌劇。

3、111年新北市學生美展

年輕真好、青春無敵！一群國家未來主人翁，將他們關不住的創意化為一個個動人的創作，在今年的新北市學生美展中，以虛實相應的書法、生動有趣的水墨、張力十足的水彩、細緻吸睛的版畫、刻畫鮮明的繪畫等265件作品，揮就令人驚艷連連的藝術小宇宙，讓我們以行動力挺，支持新北學子畫出璀燦的未來！