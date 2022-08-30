麗寶樂園渡假區祭出多項好康！中秋節連假限定

為歡慶中秋佳節，飯店還推出深受孩子們喜愛的「月餅錢包、玉兔燈籠、手工麻糬製作」中秋限定DIY活動，讓住客可以感受到濃濃的中秋氣氛，打卡拍照留下最棒的回憶！ 麗寶樂園渡假區中秋節連假快閃72小時 ， 麗寶樂園渡假區祭出多項好康中秋節連假限定。水陸樂園任你挑第二人只要20元，天天享特惠。麗寶福容大飯店、賽車主題旅店也推出每人不用3,500元也能Chill嗨嗨過中秋與國慶的住房專案，麗寶OUTLET MALL將更韓國美食原汁原味搬到了現場，打造韓國專屬特賣區。

麗寶樂園渡假區中秋連假為歡慶探索世界20歲生日9月9～11日，推出「第二人20元」讓遊客能一起同慶，此活動須搭配一人現場購買全票，就能享第2人只要20元的優惠，水陸樂園皆適用，銅板價優惠只有三天，想要暢遊樂園或泡在透心涼的大海嘯裡一定要把握中秋假期。大啖美食免出國！最道地的韓國美食展，就在麗寶OUTLET MALL B區1F國際展演廳，在家看各式話題韓劇，是不是腦中一直浮現好想去韓國。來麗寶！絕對能滿足「韓國慾」，即日起至9月11日麗寶韓國美食展，集結知名韓系美食、飲品、零食、伴手禮等多樣商品，讓味蕾秒飛韓國。

T11、T12麗寶賽車旅店也在中秋連假期間推出「泰好玩同樂假期」。 圖／麗寶樂園渡假區提供



麗寶樂園渡假區不但可以玩樂園、逛OUTLET、開卡丁、搭摩天輪，還可入住麗寶福容大飯店，飯店緊鄰雙樂園，下樓轉個彎即可抵達。連假推出「秋冬充電計畫」兩天一夜只要6,500元起，專案包含精緻雙人房、早餐每乙客，加贈探索世界單日門票每人乙張，若於馬拉灣開園期間10月30日前入住，探索世界、馬拉灣單日門票可二擇一。深受年輕人喜愛的 T11、T12麗寶賽車旅店也在中秋連假期間推出「泰好玩同樂假期」，兩天一夜每人只要2100元起，專案內容同樣含住宿一晚、每人早餐乙客， 加贈探索世界單日門票每人乙張，還有加碼贈送泰好玩同樂會零食包一份，內含泰國超涮嘴的零食、順口好喝的滿月精釀啤酒，等超值豐富內容。

中秋節連假限定，水陸樂園任你挑第二人20元天天享特惠。 圖／麗寶樂園渡假區提供



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