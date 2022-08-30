台灣人體驗浪漫七夕夏日祭 圓滿閉幕

隨著疫情趨緩，也因為疫情蔓延而被迫取消，一年一度已有300多年傳統歷史文化的秋田湯沢「七夕繪燈籠祭」夏日祭典(「七夕絵どうろうまつり」)，終於隔了三年在今年八月盛夏，當地居民引頸期盼下如期在秋田湯沢市觀光物產協會等各單位大力支持下如期舉行，並於日前圓滿閉幕，湯沢的夏日回來了!

有別於在疫情前在冬日參加的湯澤犬子祈願雪祭，台灣的万京行銷公司此次非常榮幸在湯澤商工會議所會頭和賀幸雄邀請下，參加七夕繪燈籠祭夏日祭典。

秋田300年歷史傳統活動 日本唯一傳統湯沢「七夕繪燈籠祭」圓滿閉幕

第一天，由當地「喜久屋」浴衣專賣店裡，由老闆娘親自挑選，幫忙穿上繁複一層又一層最具代表又傳統夏日風情的浴衣，踩著木屐，拿著和風小提包，暨興奮又開心!參與體驗這次的湯沢七夕繪燈籠祭典在疫情期間，仍然做好各種遊客配合感染預防措施，此外與往年一樣，七夕節日持續了三天，除了在市區街道上展覽七夕繪燈籠繪畫展覽外，如往年一樣活動期間舉辦「繪燈籠」比賽、湯沢南家佐竹太鼓演奏会、各式小吃擺攤、在街邊攤位上穿著浴衣玩抓金魚等各式夏日祭典活動，熱鬧非凡好精采。

到了晚上七點左右，矗立在街道上的繪燈籠慢慢點亮，一幅一幅約有4.5公尺高巨幅的各種日本和服浮世繪仕女美人圖像，在夜空中照亮了湯澤這純樸街道，光彩奪目吸引了大家的眼球，更美的是在商店街有同時一齊點亮懸掛描繪日本和服仕女圖的大小數百盞繪燈籠，在天空上閃閃發光發亮，瞬間好像回到300年前的江戶時代。

湯沢的夏日祭典「七夕繪燈籠祭」相傳在元祿之年，起源於京都公卿鷹司家的公主遠嫁給秋田藩佐竹南家第七代的義安公，因為寂寞與鄉愁，公主把對京都的思鄉之情描繪寄託於五色短冊，裝飾在青竹上開始的，後來逐漸演變成描繪仕女圖，並成為日後湯沢每年在八月5,6,7日共三天舉行重要文化祭典活動，也是目前日本唯一的七夕繪燈籠祭典。

此次來體驗「七夕繪燈籠祭」之外，更參觀並且享用了目前在秋田湯沢超人氣的「momotose」咖啡店的餐點，除了使用具有營養豐富在地食材外，店內所販售及擺設的日常生活小道具非常具有美感兼實用。另外若想體驗參觀目前最受歡迎的人氣包棟住宿設施「草木ももとせ」(草木momotose)，一次可容納6 人，不只朋友可以結伴同行，家庭旅遊也非常歡迎，設施裡所有的家庭住宿設備都有，更可以自由烹調，充分享受在地悠閒時光。

當然來到湯沢，除了稻庭烏龍麵必嚐之外，念念不忘的當然有當地最好吃食材最新鮮的松井壽司店，此次再次親嚐老闆松井敦的手藝，不愧是擁有40年歷史料理職人，現在想起來仍是口水直流啊!

隨著疫情趨緩，相信明年一定可以再次親臨現場，體驗日本全國獨一無二的七夕夏日風情。秋田湯沢七夕繪燈籠祭:每年的八月5,6,7日共三天舉行。