萊爾富獨家重磅推出「立陶宛Mulate系列巧克力」及異國風味啤酒

酷暑即將結束，萊爾富也為冬日萬眾矚目的「世界巧克力大賞」提前暖身，獨家重磅引進六款友好國家商品－立陶宛Mulate系列限量巧克力，包含特級可可88％黑巧克力、花生牛奶巧克力、咖啡牛奶巧克力、莓果牛奶巧克力、泡泡糖風味白巧克力、可樂風味跳跳糖牛奶巧克力，總限量40,000件，售完為止。

萊爾富提供熱愛拿鐵風味一族，引進Mulate咖啡牛奶巧克力，將特選咖啡豆研磨加入40％可可含量的牛奶巧克力，讓人一吃就上癮；還有女性族群青睞的Mulate莓果牛奶巧克力，將40％可可含量的牛奶巧克力，與覆盆子、黑醋栗果粒結合，塑造酸甜口感，清爽不膩口；喜愛泡泡糖風味民眾，更不容錯過此款Mulate泡泡糖風味白巧克力，以獨特泡泡糖風味與香氣，搭配34％可可含量的白巧克力，堪稱「螞蟻人的最愛」，享受泡泡糖專屬的獨特味蕾；另一款Mulate可樂風味跳跳糖牛奶巧克力混搭可樂風味的跳跳糖，創新多層次的豐富口感，為巧克力帶來全新的味蕾新享受。

繼去年6月日本、美國、立陶宛、斯洛伐克等友邦國家相繼捐助台灣疫苗後，台灣即掀起一波用新台幣下架該國商品的熱潮，萊爾富也搶先引進立陶宛國寶巧克力「露特」、戰貓款、台日款與立陶宛款的上好生醫醫療防護口罩，以及斯洛伐克的「Sedita」威化餅等友好國家商品搶市，成功創造好品牌口碑聲量與友好國家商品熱銷紀錄。

雖然目前國內疫情仍未見曙光，考量民眾出國旅遊仍有風險，萊爾富為創造消費者更多元的體驗與差異化經營，再次引進「立陶宛Mulate系列巧克力」，這款高品質的巧克力是立陶宛的獨立品牌，以Bean to Bar工法製造聞名，如同產地到餐桌的概念，從源頭挑選可可豆（Bean）開始，經過烘焙、磨碎、調配、製作巧克力塊（Bar）到產出包裝，所有過程均親自包辦，製作出的巧克力口味豐富、層次多變化，熱銷全球。

這款高品質的巧克力是以Bean to Bar工法製造聞名，從源頭挑選可可豆（Bean）開始，製作出的巧克力口味豐富、層次多變化，熱銷全球。圖／萊爾富提供

萊爾富表示，繼去年受到友邦國家捐助台灣疫苗後，市場掀起一波用新台幣下架友邦國家商品的熱潮，此次為創造消費者更多元體驗與差異化經營，且感謝友好國家對台灣熱烈支持，即日起至10月20日購買Mulate系列巧克力享任選2件8折，採全台門市預購與904家指定門市現售雙管齊下，讓民眾在疫情期間免出國，就能用行動力支持友好國家商品。

萊爾富採門市現售與預購雙管齊下，推出超商獨家立陶宛Mulate系列巧克力。圖／萊爾富提供

疫情延燒已逾2年半，為撫慰民眾無法出國的心情，萊爾富還推出沁涼暢快的異國啤酒搶市，一解民眾長久積累的苦悶心情。即日起至9月20日，萊爾富推出秋楓啤酒賞活動，指定啤酒享任選3件85折優惠。包含獨家兩款立陶宛紅磚系列啤酒，如美式IPA啤酒和香檳艾爾啤酒；還有立陶宛沃福斯系列IPA精釀啤酒、APA精釀啤酒、BLANC小麥啤酒與另一款Beer Mail－NEIPA啤酒；另外還引進以強烈色彩感，如藝術品般設計的啤酒新品Kabrew－韓國九尾狐系列，包含IPA啤酒、蜜桃艾爾啤酒與首爾淡色艾爾啤酒，皆享有指定商品任3件85折的超值優惠。

萊爾富引進超商獨家異國啤酒，推出秋楓啤酒賞指定啤酒任選3件85折。圖／萊爾富提供

即日起至10月20日購買Mulate系列巧克力享任選2件8折，民眾可透過全台門市預購或於904家指定門市現售等管道購買，讓民眾在疫情期間免出國，走到巷口的超商就能用行動力支持友好國家的商品，預購的民眾可於活動期間至門市完成結帳後，再依取貨憑證的指定到貨日回原購買門市取貨。

(禁止酒駕．飲酒過量有害健康)