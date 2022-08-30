程秀瑛、石淑平9月7日起舉辦「歳華流轉」油畫雙人展

程秀瑛、石淑平兩位少年好友，如今在不同專業領域表現優異，此時聯手進入藝術殿堂以畫筆傳遞各自豐富人生閱歷和領悟。「歳華流轉」油畫雙人展將於9月7日至10月2日，在國家圖書總館B1詩篇咖啡餐廳展出，期間除了能與藝術界好友近距離交流，更在9月21日邀請知名藝評家一同舉辦藝談會暢談創作心得。

程秀瑛曾是影視界家喻戶曉的明星，在當紅之際，赴美就學藝術，天賦異秉的審美觀加上後天追求完美的執著，塑造她獨特的藝術觀察力，熱愛畫畫創作超過半世紀。她的畫筆直指人間大地，細數四季人文情懷，歲華流轉，如今返歸自然，從表演藝術流轉心靈畫筆成為當代藝術家，近年全心投入個人創作，畫展橫跨東西方墨彩及油畫領域。

石淑平女士經營畫廊數十年有成，並創立中華旗袍文化藝術交流學會，長期致力於發揚中國女性柔美優雅的旗袍文化，她對藝術美學鑑賞眼光獨具風格，追隨林嶺森老師學習油畫十餘年來未曾間斷。這次展出之作品題材與創作靈感皆來自浩瀚蒼穹，她以豐富色彩展現大自然令人目酣神醉不同時段的奇幻天空，四季晨夕正午陰晴雨露，盡收畫筆令人陶醉。

問情為何物，用色彩寫在畫布，知名導演黃以功從ＬＡ捎來祝福：「兩位女士都是影視藝術的雙姝，能夠聯手舉辦畫展展現藝術來自豐富生命體驗，真是歲華流轉『藝』猶未盡！祝褔畫作者！欣賞者！」

獲梵蒂岡唯一收藏的台灣油畫大師李健儀教授充分肯定兩位女性畫家在創作上對視覺美感的獨特表達方式，作品透過精彩人生閱歷孕育出品味內涵兼具厚度及故事延展性，她們以旺盛的生命熱情和超凡毅力追尋畢生夢想成為藝壇資優生，為藝術典藏家提供全新鑑賞角度，並激勵所有愛好繪畫者勇於追夢，歲華流轉貼切形容此時兩人生命註腳的華麗轉身。

藝術圖書出版發行人何恭上則祝福：「走過繁華，選擇繪畫揮灑人生恬靜風貌，歲月在她們身上沒有時限，用畫筆盡把心中美好訴諸畫布，任情揮舞！歲華流轉淋漓盡致，攜手共創快樂繪畫的自由天地！」