Summer Fun！台中捷運串百大在地店家 搭捷運抽百萬大獎

台中市政府於今（30）日攜手台中捷運公司，啟動為期一個月的「捷運百大店家Summer Fun」活動，串聯台中捷運網路兩百多家食、宿、遊、購業者，提共各項優惠好康，即日起至9月30日前，在台中捷運與特色打卡牆或創意列車合照，至指定合作店家出示照片，即可享店家獨家優惠！不僅如此，民眾至指定店家消費後掃描QRCODE登錄資料，即可參加抽獎，30支IPhone13、Dyson吸塵器及吹風機等價值百萬商品，歡迎民眾搭捷運遊台中，消費抽雙重大獎！

活動第一重

活動第二重

台中市經發局長張峯源表示，捷運是先進城市的重要交通工具、門面，當我們去全世界任何一個國家城市，必定會先從捷運路線地圖上找出商家吃吃喝喝，所以捷運不只是給當地人生活，也是讓外地觀光客更認識當地的重要交通工具。這次捷運百大店家Summer Fun活動，不僅獲得經濟部兩年的補助計畫，也得到在地商家的支持，希望透過此次活動及接下來台中購物節、台中十大伴手禮等活動，讓台中市在疫後振興經濟。

即日起至9月30日只要搭乘台中捷運與打卡牆或主題列車合照，或至指定店家消費即可參加百萬好禮抽獎活動。圖／陳嫣蔚

台中捷運公司總經理莊明聰說明，台中捷運自2021年營運至今，預計在9月中旬達到1000萬的運載量，是台中捷運的一個重要的里程碑，也希望透過本次活動，與台中在地店家形成共生共榮的台中舒適生活圈，成為台中市重要的城市門面。

此次捷運百大店家Summer Fun啟動活動中，也有許多台中捷運18個站周邊的優質店家出席，如品八方燒鵝、阿聰師糕餅主意、多利多休閒食品、想肉燒肉專門店、馬二姊眷村食堂、牛比蔥壽喜燒、滬舍餘味餐館，各品牌業者歡迎大家一同搭乘捷運出遊，抓住夏天的尾巴，留「夏」更美好的回憶！