上洋推出摺疊火烤兩用鍋

中秋烤肉還在卡位人擠人？想輕鬆來上好幾場中秋烤肉聚會嗎？上洋產業新推出one-meter摺疊火烤兩用鍋，一人吃、多人共享都可以，大容量卻是小體積，摺疊好收納；展開時深鍋、淺鍋分開操作，五段火力獨自控溫能煎、炒、煮、炸，一起享受烤肉料理的過程與樂趣，又能快速享用料理。

在家即刻烤起來！一年中有多少節慶都在搶卡好位子中度過？過程似乎有趣，但隨著幾次疲憊後是否也懶得再次舉辦呢？中秋團圓烤肉是國人一年中必帶活動，也許與朋友、也許與家人，可能還要烤上好幾回，找場地還要顧及萬一天公不做美的雨天備案，過節過到心很累。

中秋烤肉聚會也可以很輕鬆!上洋產業上市的one-meter摺疊火烤兩用鍋，與多功能兩用無煙電烤盤幫你簡單達成心願。當火烤兩用鍋正在料理湯品或蔬菜時，可以用one-meter多功能兩用無煙電烤盤來烤肉，大面積烤盤全面均勻受熱，食物快速上桌，大家不必搶食；也可以將好收納好移動的摺疊火烤兩用鍋移至陽台烤麵包或布朗尼，搭配月餅及柚子，一邊賞月，一邊閒聊。



火烤兩用鍋不沾塗層一體成形，擦拭清潔零死角；多功能兩用無煙電烤盤每個配件皆可拆卸清洗，輕鬆去除油垢。有了這兩樣料理聖品，讓中秋烤肉趴充滿樂趣。

one-meter 多功能兩用無煙電烤盤，中秋烤肉空間不受限，在家即刻烤起來。圖／業者提供

摺疊火烤兩用鍋和多功能兩用無煙電烤盤，9月1日至11日分別在蝦皮及momo推出限時優惠購，省下的荷包可以添購更多食材，讓中秋聚會豐盛登場。