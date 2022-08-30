Open To Drink！「羅曼德湖單一麥芽威士忌」聯名調酒活動出擊

全球熱浪來襲，台灣這個夏天也熱得分外有感，湖畔海邊無疑是休假放鬆最好的去處；今年九月，來自蘇格蘭最大消暑勝地–羅曼德湖旁的「羅曼德湖〈Loch Lomond〉酒廠」將聯手台北八家頂級酒吧陪你一起消暑，在台灣的夏夜就可以感受到蘇格蘭的湖畔風情，八間酒吧將依據各自的風格，使用「羅曼德湖ORIGINAL單一麥芽威士忌」設計消暑清涼的創意特調，希望飲迷們可以從純飲與調酒兩種不同的表現方式體驗羅曼德湖威士忌獨特的魅力，在夏季的尾聲留下最美好的回憶。

圖為建立於1964年的「羅曼德湖酒廠」所在地，是大不列顛群島最大的淡水湖泊-羅曼德湖，更是蘇格蘭最大的消暑勝地。業者提供

圖為「羅曼德湖酒廠」是蘇格蘭唯一一間擁有兩組不同型態的銅製蒸餾器〈Pot Still〉以及兩組連續式蒸餾器〈Continuous〉的酒廠。因此推出的酒款數量也跟羅曼德湖的水上活動一樣多采多姿。業者提供

羅曼德湖台灣代理商三商福寶表示，羅曼德湖是大不列顛群島最大的淡水湖泊，屬於國家公園的一部分，也是最著名的水上活動聖地；建立於1964年的羅曼德湖酒廠也同樣不凡，這是蘇格蘭唯一一間擁有兩組不同型態的銅製蒸餾器〈Pot Still〉以及兩組連續式蒸餾器〈Continuous〉的酒廠，可以自己製作單一麥芽〈Single Malt〉、單一穀類〈Single Grain〉以及調和式〈Blended Whisky〉三種不同種類威士忌，更是高爾夫球四大賽事最悠久的英國高爾夫球公開賽〈The Open Championship〉長期合作夥伴。

圖為「羅曼德湖ORIGINAL單一麥芽威士忌」採用了兩種不同蒸餾器蒸餾出的原酒勾兌而成，入口香甜醇順同時帶著繽紛的香氣，更蘊含著細緻淡雅的煙燻與泥煤氣息，表現出鮮明的層次與多元的口感。業者提供

也因為擁有多種不同蒸餾器，酒廠推出的酒款數量也跟羅曼德湖的水上活動一樣非常多采多姿，不管你喜歡哪一種風格都可以在他們的酒櫃上找到你想要的威士忌；但最能代表羅曼德湖酒廠風格的，是核心酒款中的「羅曼德湖ORIGINAL單一麥芽威士忌」，非常罕見採用了兩種不同蒸餾器〈傳統Pot Still以及較少見的Straight Neck Pot Still〉蒸餾出的原酒，置入橡木桶熟成後再由首席釀酒師Michael Henry精心勾兌而成，入口香甜醇順同時帶著繽紛的香氣，更蘊含著細緻淡雅的煙燻與泥煤氣息，容易親近又能表現出鮮明的層次與多元的口感，是無論剛入門威士忌的年輕朋友還是資深飲迷都不會失望的優質酒款。

Open To Drink聯名調酒活動店家：

Indulge Bistro 餐酒館：臺北市台北市復興南路一段219巷11號

Bar Mood Taipei 吧沐： 臺北市敦化南路一段160巷53號

BAR PUN：臺北市大安區信義路四段378巷5號

Le Petit Charme 丰迷：臺北市台北市中山區中山北路二段77巷17-3號7樓

無向 Bar Without：台北市安和路二段27號

FOURPLAY：臺北市大安區東豐街49號

NOX Taipei：臺北市台北市大安區安和路二段71巷7號1樓

KC cigar&bar 凱西台北店：臺北市松山區台北市松山區敦化南路一段21-3號

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)