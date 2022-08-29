台中豪華露營《向海那漾》九月推烤肉優惠 中秋佳節Chill你夯肉

2022年進入下半年，九月也將迎來月圓人團圓的中秋節，台中豪華露營業者《向海那漾》特別於佳節推出「Chill你來夯肉」全包餐優惠活動，九月限定平日全包餐附贈韓國豬五花烤肉、韓國燒酒，中秋佳節期間再送秋蟹。中秋佳節大方祭出多道令人垂涎的美味佳餚，為您的團圓時刻加菜！

《向海那漾》豪華露營園區配備齊全，是親子旅遊首選。圖/業者提供

《向海那漾》全包餐的一泊三食是頂級饗宴，晚餐豪華火烤兩吃BBQ buffet，也有秘制鴛鴦鍋的麻辣療癒味蕾，更能享受師傅現煎牛排、各式串烤的五感體驗。為了讓住客感受到濃厚中秋佳節氛圍，《向海那漾》九月平日訂房再推出，【韓式燒烤五花豬套餐組合】，只要訂房平日四人全包餐，每帳贈送烤五花肉一盤、韓式泡菜碟以及韓國燒酒一瓶。不僅如此，9/8至9/11中秋佳節期間，《向海那漾》的美食饗宴再升級，加碼贈送每人一隻秋蟹，讓您團圓心暖胃也暖。另外，原先限定暑期開放的星光泳池，晚餐夏日特調飲品等等，深受到住客、遊客喜愛。星光泳池於九月也將持續每日開放，開放時間為下午兩點半至五點、晚間七點半至九點。

深受遊客喜愛的《向海那漾》園區星光泳池於九月也將持續每日開放。

《向海那漾》九月中秋佳節優惠方案「Chill你來夯肉」，活動日期從2022年9月1日到9月30日，邀請你來到大安濱海園區內與親友團聚，在月色下大啖美食，也在星光泳池畔暢飲玩樂，快把握九月來《向海那漾》chill一下吧！

活動請參閱官網：https://tinyurl.com/2ky5p64h

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