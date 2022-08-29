青青格麗絲莊園推高檔分子料理吃到飽 九三軍人節享85折優惠

坐落於桃園南崁「青青格麗絲莊園－港點百匯」，自今年開幕後即帶動北台灣一波港點百匯吃到飽旋風。今年暑假更是趁勢推出一系列季節限定特色料理，從「干貝醋凍杯」、全台首創「翡翠鮮蝦腸粉」，直至八月登場「蒜蓉清蒸蟬龍蝦」，都廣受消費者喜愛及熱烈好評，愛吃港式餐點的人千萬別錯過，

青青格麗絲莊園－港點百匯提供超過60種以上餐點。圖／青青格麗絲莊園提供

高檔分子料理吃到飽 蛋黃？芒果？傻傻分不清楚

緊接著九月閃亮登場的是高檔分子料理「芒果BOM」，您能想像裝在湯匙中端上餐桌的飽滿蛋黃，其實是芒果做成的嗎？「分子料理」近年來深受民眾喜愛與追捧，不僅在西餐領域獨占鰲頭，在中餐界也是大放異彩。

此次主打吃到飽的「青青格麗絲莊園－港點百匯」則採用傳統的楊枝甘露，在分子料理中獨領風騷。主廚將代表香港傳統甜點的「楊枝甘露」，利用分子料理的烹調方式，打破原貌以顛覆傳統的刻板印象，將芒果包裹在一層清透薄膜中，那少於0.1公分的「偽蛋黃」放入嘴中瞬間爆開，立刻就能在口中感受到滿滿的芒果香，視覺與味蕾的強烈碰撞更帶出楊枝甘露的美味。

榮耀九三 憑軍人證享85折優惠

另外，為感謝國軍並配合九三軍人節，「青青格麗絲莊園－港點百匯」特別舉辦「榮耀九三」歡慶軍人節限時優惠活動，凡於9月2日至5日出示軍人證，享85折優惠，喜歡港式料理朋友快點手刀訂位囉。

青青格麗絲莊園－港點百匯地址：桃園市蘆竹區南崁路46號 、訂位專線：(03)222-8777。