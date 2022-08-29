「戰酒黑金龍特窖陳高建廠70週年紀念酒」限量上市

慶祝「金門酒廠」建廠70週年，及榮獲2022年美國舊金山烈酒大賽雙金獎的「戰酒黑金龍特窖陳高」上市熱銷滿週年，金酒公司宣佈特別推出意義非凡，復刻版的「特窖陳高 原甕紀念酒」，將長江坑道中的1000公升陶甕等比縮小製作成1公升的陶甕，甕裝正背面分別為金門酒廠及建廠70週年Logo，搭配特窖陳高浮雕字體設計，別有紀念意義。9月2日起在全家便利商店FamiPort開放預購，數量有限，售完為止。

金酒公司表示，「戰酒黑金龍特窖陳高」酒體一般是以金城老廠在坑道中窖藏三年以上的陳高，加上5~10年酒齡的黑金剛製成，本次「特窖陳高 原甕復刻版紀念酒」除承襲這原有的酒體工藝外，酒質再升級，創新採用類威士忌的「三桶工藝」方式，由首席調酒師精挑坑道中「不同時間釀造、陳放」，以及「不同酒體的窖藏原甕陳高」，完美調製出的限量珍稀酒款。搭配陶甕裝的設計，買回家後特窖陳高仍然繼續陳化，不同時間開來喝，都可以享受不同的風味。

圖為慶祝「金門酒廠」建廠70週年，及榮獲2022年美國舊金山烈酒大賽雙金獎的「戰酒黑金龍特窖陳高」上市熱銷滿週年，限量發行的戰酒黑金龍系列「1公升裝特窖陳高甕裝紀念酒」（陳年年數：3年/酒精濃度：49.9度），將於9月2日在全家便利商店FamiPort開放預購，建議售價：1,980元。業者提供

負責銷售開發的味丹企業協理林忠勝則表示，除了創新酒體工藝外，「特窖陳高 原甕復刻版紀念酒」也特別復刻了金門長江坑道1000公升經典的陶甕工藝美學，造型玲瓏可愛又兼具收藏價值。老饕們都知道，存放在恆溫恆濕的金門長江坑道中，金門高粱酒經由1000公升裝陶甕的毛細孔自然呼吸、熟成，留下高酒精度的厚實與勁道，沒有多餘的雜味，風味絕非跟玻璃瓶中陳年的酒款可以相比擬，因此成為酒饕們的愛。

另外，為了送禮宴客皆大氣，「特窖陳高 原甕復刻版紀念酒」除了保有經典內在，再翻玩包裝創意，是首支會唱歌的中式白酒禮盒，突破紙盒設計的包裝限制，加上音樂跟燈光，拿出來就是全場焦點。打開隱約透露光芒的大器紅磚色外盒，就可看到柔澤光照長江坑道，伴隨悅耳的音樂，彷彿陶甕在吟唱，訴說坑道久藏的悠揚，猶如置身坑道中。再喝一口特窖陳高原甕紀念酒，賓主一起享受一場豐富又愉悅的感官之旅。好酒配靚裝，面子裡子都兼俱，不論收藏或送禮都別具特色。

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