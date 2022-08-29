竹北斑馬騷莎光明創始店即將華麗轉身邁向新里程碑

竹北葛朗集團旗下的斑馬騷莎美義餐廳，在新竹光明創始店已經營十年亦是知名餐飲地標，常吸引不少來自各地的顧客特前來品嚐的美食店。

斑馬騷莎在新竹及高雄地區已有四間分店為著名的美義餐廳，餐點豐富除早午餐，店裡的漢堡、義大利麵、排餐和披薩也頗受饕客喜愛。而在光明店的老斑馬，在這十年來孕育出新一代的斑馬分店，不僅持續創新和充實菜色，餐點選擇非常多樣化，因此培養不少死忠斑馬粉絲，大家雖對光明店有很多的回憶，如今已完成階段性任務，即將華麗轉身。

就在日前，斑馬光明店特精心舉辦深具意義又獨特的「斑馬迴」活動，此活動是邀請老顧客們也是老朋友同聚一起，帶著大家如同坐著時光機回到初次來到斑馬光明店的時光之旅，獻上光明老斑馬「經典重現・美味再獻」的「美好回胃」美食， 最後經由店家精心準備的個人專屬時光膠囊及時光寶盒，裝盛歷年在光明店裡的點滴及情誼，一同分享著腦海中過往珍貴的畫面，現場許多顧客開啟時光寶盒時回憶湧現眼泛感動的淚光，場面溫馨又歡樂。

斑馬光明店陪著很多死忠粉絲走過十年，有從三歲吃到上國中、有人是從約會小時光吃到小孩都生了，並繼續帶著家人一起吃、有人到外地就業就學，只要回新竹就必來斑馬光明大吃一頓，不僅滿足口腹之慾，更重要的就是斑馬獨特餐飲風味和家人般有溫度的親切服務。光明老斑馬已孕育出新一代的斑馬，但在光明店重現當年的斑馬牆與雲朵椅讓大家回味過去美好時光，並在8/31日告終，完成階段性任務往新的里程邁進。

光明老斑馬的老顧客們如同老朋友同聚，大家如同坐著時光機回到初次來到斑馬光明店的時光之旅，並於店裡合影留念。圖／葛朗集團提供

繼往開來，「斑馬迴」活動最後邀請這些老顧客寫下對集團的期許與祝福裝進膠囊投入「希望之瓶」，並計劃埋入新創地『陸伍村』基地內，願光明店的祝福如同一道希望光束延續照亮陸伍村，也將於陸伍村開幕當天，邀請參與「希望之瓶」的老朋友們前來開啟大家對於葛朗集團的嶄新祝福。

老顧客們紛紛將對於集團與夥伴們的祝福放進時光膠囊並投入「希望之瓶」，後續集團將把這份祝福當作養份埋入陸伍村基地之中繼續茁壯。圖／葛朗集團提供

而這經營十年的老斑馬店即將轉型蛻變，將繫著柔和光彩華麗轉身以嶄新的樣貌在年底於竹北高鐵特區進化，開拓成新的品牌，不變的是用更優質的創意料理演繹一貫有溫度的餐飲服務。

更重要的是，這十年斑馬騷莎己累積上百道經典菜色，都獲得無數的斑馬哥姐粉絲的愛好。老顧客必點的經典餐點不能被遺忘，特別會在9月的Uber eats外送平台『精選經典』重現江湖，不會讓您等太久，敬請期待喔！