板金加工廠連六年成為半導體展關注焦點！迎盛如何翻轉板金印象

想到半導體展，相信多數人應該都想到一個個攤位擺著放各種生硬零件或設備，一群人用著艱澀術語討論著產品。是否想過在硬梆梆專業展中，卻有一家公司每年都用創意為客戶及訪客留下難忘回憶，甚至成為每年參觀展會最大期待？

板金加工廠「迎盛股份有限公司」起初也是因為客戶大多都是半導體製程設備廠商，由於想了解更多產業動態並讓國際知道台灣板金產業潛力，已經連續六年參加半導體展。

「如果只是將設備跟零件擺在攤位上，能為客戶帶來什麼體驗感？」起初一個自問的起心動念，想不到因此讓迎盛成為每年半導體展最大亮點。

不同於多數企業參加專業展都是希望獲得更多訂單，迎盛將參展定位設定為透過展會進行客戶關係維繫，就像是跟老朋友一年一度的「實體聚會」。除了讓大家了解迎盛形象及板金技術力，讓老客戶發現迎盛商務以外其他形象特質更是一大重點。

迎盛行銷團隊浪漫又極具顛覆個性在每一次展會中都完美體現，回顧過去幾年創意發想，甚至還曾經把彈珠台、扭蛋機搬到展會上跟訪客玩遊戲。因為這些「創意」都讓初次認識迎盛的訪客十分驚喜，因此成為每年半導體展話題焦點。

不僅限於趣味，更兼具感性。去年半導體展中迎盛規劃了一個時光隧道帶領大家回顧迎盛30年，並邀請客戶以貼紙在認識迎盛的那一年做下紀錄，回憶彼此邂逅那段過去。

這些創意也並非只是噱頭，無論是彈珠台還是扭蛋機，這些設備都是迎盛研發團隊在接到任務後從零親自打造，完美體現出迎盛最自豪，面對各種顧客需求都能滿足之客製技術。

近年來於數位行銷及電商這一塊積極布局的迎盛，今年也考量相當多客戶可能無法前往參加展會，透露會於官網規劃互動小遊戲，即使不到現場也能參與。今年迎盛將如何顛覆半導體展？讓我們拭目以待。