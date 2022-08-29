用創意想法打造埔里山城小調藝術節

南投縣埔里中心湖觀光發展協會打造一個結合多元的系列藝術節活動，以埔里鯉魚潭風光優美，有山林美景又有湖畔風光，最近結合「回顧埔里」展覽匯集埔里的老照片與畫作，喚起埔里人對土地的認同感。

近期並邀請埔里在地的音樂人顏世琳與南投縣陶笛文化協會，提供藝術展演交流的舞台，進行音樂藝術創作打造埔里人展演舞台，以小鎮故事為主題，去結合埔里特色產品結合多肉手作體驗及用鯉魚潭淤泥製作的陶藝體驗。

埔里在地音樂人顏世琳與南投縣陶笛文化發展協會一起展演。圖／業者提供

鯉魚潭有蝴蝶王國之譽，以蝴蝶為意象的蝴蝶市集，期待在埔里鯉魚潭湖畔享用湖畔餐桌，用低碳在地食材，透過主廚的創意巧思，打造南投味埔里在地風土餐桌x湖畔餐桌結合五感體驗將南投的味道詮釋，以推廣埔里鯉魚潭水域活動，帶動水上運動觀光結合豐富生態導入探索生態，環境教育水域體驗，讓大家來體驗SUP立式划槳更了解豐富的生態之外，享受用另外一個視野欣賞鯉魚潭。

以埔里鯉魚潭的淤泥為基底，做出屬於埔里的潭心燒。圖／業者提供

此次特別與大型遊樂設施合作，於湖畔旁打造一處戲水池，辦理玩水派對的系列活動。在疫情這段期間，埔里鯉魚潭做了許多改變，拆除水面上的裝置藝術，改變原先風貌，藉此去符合聯合國SDGs的各項指標，埔里鯉魚潭將社會責任落實在生活與園區內，讓更多人看見不一樣的鯉魚潭，一起來埔里鯉魚潭玩樂！詳細請關注埔里鯉魚潭官方粉絲團或洽049-2903411行銷企劃