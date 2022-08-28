洋菓子店「摸摸桃子」　讓人喚醒對蛋榚的熱情

身為一個媒體記者，由於常常在很多飯店或咖啡輕食店參加記者會，所以也品嚐過不少輕食蛋榚，對於蛋榚甜點很少會留下深刻的印象，更不用說會激起專程或再三上門的熱情。直到有一天無意中，經由朋友的相約，來到台北市中山區國賓飯店附近巷弄內的一家日本人打造的洋菓子咖啡店「摸摸桃子」，品嚐到店內招牌人氣的巴斯克起司蛋榚，才大為驚艷，喚醒起內心對蛋榚的熱情。如今不僅常常會偷閒專程光顧這家店並推薦朋友或企業訂購午茶或記者會甜點，更主動為這家店寫下這篇網路報導，希望分享給一些還沒喚醒對蛋榚熱情的朋友。

介紹這家店「摸摸桃子」的名產之前，不得不先提一下這家店的靈魂關鍵人物，即老闆主廚—昆昌宏，因為沒有他的創業開店就不會有摸摸桃子，沒有他的背景與長時間耐心研發也不會有讓人驚艷的巴斯克起司蛋榚。

曾獲得世界調酒比賽季軍、在日本學的是法國料理並有日本酒吧經營背景的昆昌宏，十年前想挑戰自己能力從日本遠道來台灣進行海外創業，第一家店是在2017年在中山北路開了一間酒吧，由於常來酒吧的客人常會問到有沒有蛋糕甜點，因此在2020年興起念頭，在第一家附近用多年積蓄開了第二家店「摸摸桃子」。而在來台灣的前幾年，則在台灣餐飲業工作，一邊工作一邊學中文，那段時間，不僅對台灣開公司、餐飲經營以及台灣飲食文化有所瞭解，也漸漸能用中文溝通，奠定台灣創業的基礎。

許多人或許會有疑問，開酒吧的人來做甜點，甜點會好吃嗎？其實昆昌宏有法式料理背景，切入甜點製作並不會太難，只是要做什麼甜點，比較具特色且符合台灣人口味，才是要花心思、時間以及功夫去鑽研開發，最後他決定以巴斯克起司蛋糕為主軸系列，初期並花了一個多月的時間進行研發，尤其最初研發出的原味系列就多達11種，最後選定最精華的3款，並持續推出其他口味的巴斯克蛋糕，希望不斷給客人新的體驗。

「摸摸桃子」靈魂人物老闆主廚昆昌宏堅持使用天然食材製作且持續不斷研發新的口味系列商品。圖／黃志偉

目前「摸摸桃子」店裡販售的商品大致分為三大系列，其一為主力熱賣商品巴斯克起司蛋糕系列，有原味3款，還有焙茶、巧克力白蘭地&加州李乾、伯爵茶&杏桃、草莓大黃、黑芝麻&鹹蛋黃等口味；其二為輕蛋糕系列，有法式白乳酪蛋榚以及Ramos gin fizz；其三為經典甜點系列，有法式巧克力蛋糕、焦糖硬布丁、貓舌頭脆餅。而訂購消費的客群，除了一般消費者自用或送禮之外，生日蛋榚、企業會議＆下午茶也是主力客群之一。

老闆主廚昆昌宏表示，為了讓顧客享受多樣的甜點美食兼具健康，除了不斷開發新的口味或商品系列外，且堅持使用天然食材製作。此外，為讓顧客能利用家中現成素材讓經典的蛋糕激發出不同的新食感，網頁上也有文章指引，例如可利用黑胡椒粒、楓糖或蜂蜜、堅果屑、OREO餅乾屑、茶粉或橄欖油等等素材，搭配經典蛋榚，營造更多不同味覺、層次與口感。

老闆主廚昆昌宏介紹主力熱賣商品巴斯克起司蛋糕。圖／黃志偉

報導最後，或許不少人期待著筆者對這家店的體驗想法！其實個人不是美食評論家或美食線記者，只能描述一下個人體驗。對於個人最愛點的巴斯克起司蛋榚，品嚐感想是口感滑順、綿密有層次，起司香氣濃厚，最重要的是甜而不膩，對於不愛甜的男生應該會很驚艷，夏天若搭配一杯冰美式咖啡，不僅沁涼，口感更加有對比與協調的感受，很難不愛上這種享受。總之，每個人對甜點的接受度及感受不同，說歸說，還是要親自去體驗才能領會那種箇中滋味。