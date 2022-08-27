台中加盟展亮點多 Bubble Z、馬蔥餅、Ｍr.Wish祭出超值優惠

台中號稱創意城市，許多極具特色的連鎖品牌皆發跡於此。創業市場逆勢看漲，今年「2022台灣連鎖加盟創業展—台中展」於昨(26)日至29日假台中國際展覽館盛大登場，為歷年來最大。此次匯集許多人氣品牌，提供小資族、失業者與上班族更多元創業商機，除了推出創新商業模式與人氣品牌店之外，更大方祭出0元加盟金、貸款免息、保證營收、小資創業等創業方案，期盼能增加投資客及創業主加盟的意願，大幅提升中部地區就業機會。

Bubble Z在台免抽營業額 大舉推向英國及東南亞市場

以加盟複數店超過五成的Bubble Z而言，大多數加盟主都是老客人，因認同飲品的本質以及老闆的理念而選擇加盟，甚至拓展至菲律賓、泰國、馬來西亞等國。值得一提的是，日前已完成簽約的英國，等待疫情穩定後便可將道地台灣品牌推向歐洲市場。

Bubble Z創辦人吳志偉表示，他從不喊半年回本，認為這樣的口號太虛無飄渺，但他自豪說「目前Bubble Z每家店都是獲利狀態，加上總部不抽營業額、免續約金，因此超過50％店家為複數店。」在台灣飲料市場高度競爭下，Bubble Z不靠網紅渲染，反而強調品質控管的重要性，把飲料做到最好喝，才能在市場上突圍。

馬蔥餅從攤車演進至外帶店 最低優惠價32.8萬起

馬蔥餅今年參展再度推出引起熱烈回響的32.8萬攤車加盟方案，更首次祭出99.8萬豪華店面版，以及79.8萬精美外帶店。不僅在裝潢設備上大幅提升，餐點設計上更融入馬祖特色的繼光餅、馬祖漢堡等。再添加乳酪焗烤系列的馬蔥捲餅，以濃郁的乳酪香氣帶動豐富的美味口感。除此之外，也提供飲品與經典炸物的豐富組合，堪稱馬祖來的速食店。

此次參展呈現出整體進化再提升，加盟主可從早餐一路賣到宵夜，大幅降低店租成本比例，提供整體淨利。豪華店面版不只提供軟硬體設施，更提供內坐區及POS系統，讓創業者免百萬輕鬆當頭家。

馬蔥餅從攤車演進為外帶店，最低優惠價32.8萬起。圖／業者提供

Mr.Wish下訂現省20萬 最高提供200萬創業貸款

以鮮果茶受到廣大消費者喜愛的知名手搖飲品牌「Mr.Wish鮮果茶玩家」，此次加盟展特別祭出下訂立即現省20萬元，直接將價值放大200倍。不僅免收加盟金以及免教育訓練費外，更提供最高200萬創業貸款服務，再加碼送3萬元原物料，助攻想創業朋友們，共創更高收益。

「Mr.Wish鮮果茶玩家」致力要將「台灣水果茶」發揚光大，繼去年品牌全方位升級後，不畏疫情影響仍逆勢展店，如位於台北南京三民店，還有苗栗頭份、豐原豐東、新營民治、高雄山東等10餘家門市，可望2022年突破百家門市目標。