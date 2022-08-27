自然甜堅果堅持高品質平價供應 創驚人回購率 秋節禮盒上市夯

健康養生飲食現已蔚為風潮，尤其對於高熱量、高油脂、高糖、過度加工的食品在兼顧滿足味蕾與健康把關權衡下，謹慎評估斟酌取用已成常態，現在正逢中秋送禮時節，中秋禮品業者無不各出奇招搶攻中秋禮品市場，月餅禮盒仍是當紅炸子雞，但傳統月餅的高糖、高油脂、高熱量卻與現在的健康飲食概念相左，常讓民眾在面對傳統美味與健康訴求時難以抉擇，也成了中秋節送禮的誠意度大考驗，因此，市面上琳瑯滿目各種健康養生禮盒因應而生，其中，富含多種對人體有益營養素、方便即食、方便酌量的堅果類產品，近幾年來可說異軍突起，市面上百家爭鳴，現在在禮品與零售市場正穩定成長。

市面上不乏包裝精美的知名大品牌堅果產品，然而一家位於彰化市的自然甜堅果公司卻反其道而行，產品皆是採用簡單透明化的包裝，強調「包裝透明重內涵」，這樣的做法類似傳統市場商品的包裝概念，業者說，主要是希望藉由透明包裝讓消費者可清楚看見包裝裡每顆堅果的品質與完整度，讓消費者可以買得更安心滿意，且其包裝設計雖不是相當精美，但業者保證所有堅果食材皆符合、通過食品安全規範，且皆採用當季新鮮堅果生豆所烘焙製成。

自然甜堅果的各式堅果產品齊全，應有盡有，能滿足消費者不同需求。圖／自然甜堅果提供

雖然經濟景氣受新冠疫情干擾已近3年，加上今年通膨讓國人消費力更緊縮，但在自然甜堅果門市似乎完全不見如此景象，店內消費者人來人往，熟門熟路的挑選架上的各式堅果產品，負責人店長黃瑩慧自信滿滿表示，大部分消費者都是比較過品質與價格後，因料好實在又新鮮，才會成為消費者的首選，也就是將心比心，賺錢辛苦，所以自然甜堅果盡可能讓消費者的每一塊錢都要花得恰如其分，也因此，自然甜堅果產品擁有相當高的回購率。

自然甜堅果店長黃瑩慧說，「因為新鮮就會好吃」。圖／陳仁義

一向簡樸打扮的自然甜堅果負責人黃瑩慧表示，自然甜堅果靠的只是務實的精神，選用大顆且當季的堅果，成本比較高，但售價貼近民心，雖然壓縮了利潤空間，但只要消費者願意再回購，讓消費者每次買到的堅果又是新鮮烘焙出爐的，「因為新鮮就會好吃」，市場雖然競爭，但因薄利多銷的策略下，反而碰撞出自然甜堅果的市場價值，藉由源源不絕的回購率創造出微型利潤。

自然甜堅果堅持採用當季新鮮、高品質、果體完整的堅果生豆。圖／自然甜堅果提供

自然甜堅果堅持採用當季新鮮、高品質、果體完整的堅果生豆。圖／自然甜堅果提供

她並指出，市場上堅果產品琳瑯滿目，幾乎仰賴進口，例如杏仁果、核桃主要來自美國加州，夏威夷火山豆產於澳洲，「自然甜」在採購上沒有屬地或屬國主義，那裡的堅果好就買那裡的，由於進口食物必須符合進口嚴格的檢驗標準，到台灣後又需通過SGS食品安全認證，享有多重食品安全保障。

自然甜堅果堅持採用當季新鮮、高品質、果體完整的堅果生豆。圖／陳仁義

自然甜堅果堅持採用當季新鮮、高品質、果體完整的堅果生豆。圖／陳仁義

但台灣道地的堅果是什麼？那就是大家最熟知的「花生」，賣花生不稀奇，但要長期將花生產品做到新鮮卻不容易。黃瑩慧就透漏，自然甜都是選用彰化種植的花生，且須當季採收、當季烘焙與現季販售，如「鹽炒花生」、「無糖花生醬」因沒有任何添加物與多餘的調味，更能凸顯出豐厚而美好的花生香味，110及111年已連續2年獲得彰化縣政府輔導扶植成為彰化地區優選農特產品，擁有「彰化優鮮」的認證。

黃瑩慧並表示，由於月餅最佳賞味期限大都只有１個月左右，是收禮者最擔心的一環，而堅果產品因保鮮期有些可長達８個月，較沒有限期食用壓力，這也是堅果類禮盒近年能在送禮浪潮中嶄露新契機的重要因素之一，加上許多主張無油、無糖、無添加物的堅果產品組合擁有豐富營養，有益身體健康，讓堅果禮盒在市場上開創出新商機。

自然甜堅果擁有許多忠實的消費族群，回購率相當高。圖／陳仁義

自然甜堅果擁有許多忠實的消費族群，回購率相當高。圖／陳仁義

黃瑩慧並點出，現在在健康飲食觀念推廣下，堅果已是重要而不可少的食物，但事實上有些堅果類好食物是常被忽略的，例如綜合堅果粉、黑芝麻粉、杏仁粉等穀物粉就被目前的市場低估。現在台灣已逐步面臨高齡化社會，越來越多消費者有使用粉類製品需求，主要是因為含牛奶成分的流質膳食飲品，不適合餐餐飲用，而磨製成粉的食物則能夠達到滿足多元飲食的需求，營養提高後身體機能自然可獲得改善。目前自然甜磨粉的穀物材料有黑豆、燕麥、紅小麥、蕎麥、小米、綠豆、紅豆、大麥等。