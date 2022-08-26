燦坤Surpass至美超越店　高雄隆重開幕　

3C 通路龍頭燦坤今日兌現在北、中、南各設一間超越店的承諾 。 Surpass 超越店首間位於台中，去年進駐新竹竹北，今年則選定高雄。8月26日全台第三間超越店「燦坤 Surpass 至美超越店」於高雄隆重開幕， 3C國際合作廠牌大咖雲集共襄盛會。

燦坤董事長林技典表示，Surpass 超越店主要是拓展不同客層，期望涵蓋年長、小孩、家庭、上班族等，加上主打體驗與情境的消費模式，以及提升售後服務，甩開黃色鬼屋形象。展望第四季，儘管大環境有許多黑天鵝，包括升息、通膨、景氣不佳等，但各大通路品牌積極推出促銷活動、提振消費信心，整體下半年營運不悲觀，再者，第四季將有新 iPhone 上市、尾牙企業採購等，第四季營運會優於第三季。

燦坤董事長林技典 打造全台第3間燦坤Surpass超越店。圖／燦坤提供

燦坤至美超越店開幕，引進各大國際品牌、頂尖商品，部分產品燦坤 Surpass 至美超越店全台獨有！ 如：SONY 新品 85 型 8K mini LED 智慧連網顯示器，日本原裝、令人屏息的逼真 8K 大螢幕，要價 49.9 萬。全新 LG Objet Collection®調和美學傢電系列，搶先於燦坤 Surpass 至美超越店設櫃。櫃位內結合多項質感居家傢電，仿如傢俱般的設計外觀，讓商品成為巧妙融入居家風格的「傢電」。

此外，燦坤第一間 ONE SAMSUNG 就設置在燦坤 Surpass 超越店，黑白色系櫃位完美結合資通訊產品及家電，所有家電皆可透過手機一鍵操控。 門市內更陳列榮獲 2022 德國 iF 及紅點設計大獎的創作者筆電「Zenbook Pro 14 Duo OLED」，集結所有最新、最特殊、最頂規的商品於燦坤 Surpass 至美超越店，讓燦坤 Surpass 黑卡專屬會員永遠走在 3C 潮流最前端。Surpass 黑卡會員專屬尊榮優惠加碼，8/26-8/28 開幕期間，購買 SAMSUNG Galaxy 摺疊新機，買 Z fold4 加碼贈 Buds Live 耳機(市價 5,990 元)，買 Z flip4 加碼贈循環扇(市價 1,299 元)，數量有限！

超越店會員享有 24 小時精品管家「預約制」一對一服務，以及「VIP 室」專屬休憩空間，讓會員逛累時，能夠坐下來好好享用咖啡及氣泡水。 圖／燦坤提供

超越店開幕全台同慶！燦坤 Surpass 極上週年慶 全館商品 65 折起

8/26-9/3「燦坤 Surpass 極上週年慶」，全館商品指定家電 65 折起。各大知名品牌聯合回饋再享多重優惠，包括 SAMSUNG、acer、 Hitachi、恆隆行等大廠，紛紛推出專屬於燦坤會員的獨家優惠。另外，燦坤也在至美超越店開幕期間「K 幣再放大」，購買指定商品使用 100 燦坤 K 幣，享最高「50 倍放大」折扣，當場最高現折 5,000 元。

暑氣正盛，此時來燦坤買空調正當時， 8 折優惠再享好禮 5 重送！指定分離式空調消費滿 2 台，獨家加碼 Panasonic 吸塵器、DC 風扇好禮 2 選 1；全系列分離式空調單張發票滿 10 萬，加碼獨家限量好禮多選 1；買空調享 8 年免費延長保固，加購變頻分離式空調現場清洗 2 次(市價 3,999 元)，再送 2 年延長保固；指定空調退還減徵貨物稅最高補助 5,000 元；買空調獨家享清淨機超值加購價，dyson 智慧 清淨氣流倍增器，原價 23,500 元，加購價只要 12,900 元。

燦坤「Surpass至美超越店」特別規劃兩間不同的VIP室，讓家庭、單身貴族皆能享有專屬休憩空間。圖／燦坤提供

冰箱、洗衣機同樣 8 折起享 6 重優惠。凡選購指定冰箱單品 3 萬以上/洗衣機單品 2 萬以上，送 5 年免費延長保固；滿冰箱、洗衣機指定品牌送原廠好禮；指定冰箱退還減徵貨物稅最高補助 2,000 元；凡選購 BOSCH/Miele/LG 洗碗機指定商品，獨家送好禮 2 選 1；凡選購指定冰箱單品 3 萬以上/ 洗衣機單品 2 萬以上，送限量好禮 2 選 1；凡選購日本原裝進口冰箱/洗衣機，再送方形平煎鍋(市價 1,800 元)。 買 LG 一對一雙迴轉變頻冷暖空調，原價 31,900 元，會員促銷價 31,400 元，使用 100 燦坤 K 幣再享 50 倍放大折扣現折 5,000 元，折扣後只要 26,400 元，再享最高 5,000 元補助。買 Panasonic 13 公斤 ECONAVI 洗脫烘滾筒洗衣機，原價 36,900 元，會員促銷價 31,590 元，現省 5,310 元再享獨家好禮 2 選 1。

「唯有燦坤才能超越燦坤」，燦坤斥資打造精品頂級店格Surpass 至美超越店，讓消費者入店即是一場視覺饗宴，享受到「賓至如歸」的購物尊榮禮遇。





