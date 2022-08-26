黃琯予大地之愛畫展 展出至九月一日止

「大地之愛藝術大展」是國際知名畫家黃琯予，回到故鄉南投舉辦的個人特展，展出作品風格描繪細腻，逼真寫實，自然鮮豔跳耀的色彩，呈現豐富的生命力，極具心靈療癒效果，因此受藝術界封為「療癒畫家」，其作品更是廣獲各界好評及收藏，值此疫情趨緩時期，把握9月一日畢展前，來實際感受這場難得的心靈療癒盛宴。

黃琯予是土生土長的埔里人，出生於1967年，父親黃憲仁為中部知名繪畫工作者，自幼便承襲父親繪畫天份，從小陪著父親到許多電影院畫大型看板，因觀察入微，奠定了日後繪畫基礎。長大後，黃琯予赴日就讀天理大學，為她開拓寬廣且多元藝術視野，回台開始致力藝術創作與教學。

黃琯予說，父親影響她最深刻的一句話是：「生活再怎麼辛苦，畫畫就能讓心靈豐富」。為紀念父親以畫傳愛，因此，在台中設立「藝術故事館」，期望藉畫筆傳達愛同時，展現藝術療癒人心的美好能量與豐富生命力。

黃琯予表示，藝術生活化，生活有藝術，創作的意義，不僅是陶冶心性，也是記錄大地萬物，更重要的是激發人性之美。創作時抽離自己，融入天地所帶來的自在與愉悅，是藝術工作者所追求的境界與目標。

值得一提的是，前總統國策顧問黃石城（曾任彰化縣長及中選會主委）秘書曾秋泉和夫人孫子，亦代今年五月過逝的石城伯前來給予療癒藝術家黃琯予支持與鼓勵及感謝她對地方藝術發展的協助與肯定。此舉，也為石城伯生前與黃琯予老師約定好的承諾，實現全力支持的心願！

「大地之愛藝術大展」由南投縣埔里鎮公所主辦，琯予藝術故事館、南投縣政府文化局、埔里藝文中心、台中惠文扶輪社、風神車隊、黎明開發公司、埔里酒廠及汐止聖覺寺協辦。展出地點在「埔里藝文中心」地址：南投縣埔里鎮北安里中華路239號，展出日期至至9月一日止，時間09:00-17:00。