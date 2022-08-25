展現醫術之外的藝術才華！陳持平舉辦中國詩詞字畫展

名醫藝術家陳持平目前正於中正紀念堂1樓藝廊展出其個人中國詩詞字畫展，展至9月4日止，展現其在醫術之外的另一面藝術才華。

陳持平於貴賓簽名服務台前。

名醫藝術家陳持平以中國古詩詞為繪畫與書畫題材，結合圖畫與詩詞的聯想創作，不僅表現出東方與西方的繪畫結合，讓觀賞者了解繪畫與書畫不再是侷限於傳統、框架中，並非一定要用正確的道具與媒材來進行創作。

以元好問「摸魚兒，雁丘詞，問世間情為何物」創作的作品。

陳持平以中國古詩詞作為繪畫與書畫題材，這「取之不盡，用之不竭」詩詞的路線，看似簡單其實不然，必須要有崇高文學素養為基礎才能做到。馬偕前副院長陳持平說：「學術先行，市場在後」，獨樹一格的個人及畫廊品牌形象立基於台灣推廣當代藝術，並以抽象、觀念藝術為陳持平醫師推廣的主軸，一場又一場屢屢創造出豐富多彩的作品，留給華人子孫，並贏得了尊敬，這是陳持平的另一項才華，也是無私的做法。

以元好問詩詞為靈感的創作作品。

陳持平於1953年出生於新竹，係醫學教授，其本業是婦產科醫師，為國際知名醫學家及產前細胞遺傳學診斷學者，在產前診斷鑲嵌型染色體異常有重大發現，因而拯救許多無辜胎兒，在2019年曾經獲得醫療奉獻奬以表掦其人道主義精神。去年喜事再添一樁，入選美國史丹福大學公佈全球百分之2頂尖科學家及全球頂尖前十萬名科學家名單。

以李白詩詞為靈感發想所創作的作品。

陳持平祖父陳開泉為上海美專國畫組畢業的藝術家，係劉海粟的得意門生，其父親陳祖儒是一位書法家，從小喜歡看父親用毛筆書寫文章，快樂無比，當時的父親希望陳持平能繼承自己父親陳開泉的藝術家道路，但年輕的陳持平卻走向相反的道路，從醫救濟。多年後的現在，因緣際會下拿起畫筆，想起已故的父親的話語與父親親筆寫下的書法匾額，將西方的繪畫與中國的書法融合在一起，一同實現當時父親的願望與自己喜愛的父親書法。

名醫藝術家陳持平中國詩詞字畫展參觀的民眾。

陳持平是一位醫師藝術家，「藝術療癒」是其藝術創作理念。他認為繪畫創作和繪畫欣賞皆具有身心療癒的功效，更具安定人心的力量！而其繪畫書法藝術的另一個特色則是弘掦中華文化不遺餘力，以實際行動推廣優美的古詩今畫，把家喻戶曉的古詩古詞，經過無限創意，蛻變成現代藝術作品，而且不斷推陳出新，變化多端，供大衆怡情養性，欣賞共鳴。此次展覽的作品有元好問，岑參，李清照，王維，柳宗元，白居易，孟郊和李商隱耳熟能詳的詩詞佳句字畫，展出共138幅。其中以元好問的「摸魚兒，雁丘詞，問世間情為何物」字畫佔大宗，有50幅。以中國古詩詞為繪畫與書畫題材，其獨特的結合圖畫與詩詞的聯想創作，愛好文學及字畫的民眾，親臨現場賞析更可感受其作品的震撼力道。