安心出行再升級！ iRent搭載高效清淨系統有效抑制99.9%新冠病毒

iRent共享汽機車的出現，除了帶來更新穎、便捷的移動方式，也期望面對疫情壓力也能照常提供更高品質、更安全、安心的用車環境。為此iRent宣布，旗下同站租還的車輛將陸續搭載由和泰集團與台塑集團協力開發的車內「高效抗冠空氣清淨系統」，藉由深紫外線技術(UV-C LED)可以有效抑菌抗冠，為並宣布熱門車款COROLLA CROSS已搶先搭載。

iRent車內搭載之「高效抗冠空氣清淨系統」係由台塑集團旗下福機裝公司引進日本諾貝爾得獎主的深紫外線技術，透過安全的物理照射穿透病菌細胞並中斷病毒增生。根據日本宮崎大學研究，運作5秒以上便可有效抑制新冠病毒、流感病毒與腸病毒等高達99.9%。此外車內「高效抗冠空氣清淨系統」運作時也將持續釋放負離子，達到活化空氣、去除異味等有害物質的淨化效果。

iRent表示，除了跨界休旅TOYOTA COROLLA CROSS已搶先搭載上線，其餘各式車款如VIOS、YARIS、ALTIS與SIENTA等也正陸續跟進中。搭載有「高效抗冠空氣清淨系統」的iRent車輛不僅讓容易過敏或對氣味敏感的消費者免煩惱，家中有兒童或高齡者的家庭亦可放心地租用。