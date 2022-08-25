北投女巫魔法節 仲夏派對倒數計時 方季惟、舞思愛壓軸黃金卡司上陣

首屆「北投女巫魔法節」自8月4日起至 9月4日連續四個週末，分別在北投公園、七星公園、七虎公園、地熱谷四個熱門景點舉辦好吃又好逛的北投文創特展與相關親子、舞台活動，本周末夜晚更是安排爵士樂團演出，邀請方季惟、舞思愛等黃金演出陣容，要為市民朋友帶來最難忘的暑假體驗。

方季惟8月27日壓軸演出，來一場浪漫仲夏派對

邁入第四週的「愛情魔法讚」主題活動即將在本週六日(8/27-8/28)登場，運用北投自然芬多精打造戀人們的專屬甜蜜空 間，除了專屬的酒吧、婚紗體驗外，更有北投在地人文團體精心準備優雅絕美 的傳統「日本舞誦』及「日本舞隊」。晚上則有最受矚目即將登場的壓軸方季惟、舞思愛及爵士樂團所帶來的演出。

北投在地文創聯合特展，好逛好玩一覽在地特色

邀請民眾來一趟北投深度之旅，除了精彩的表演外，主辦單位也將與北投在地店家合作，特別串連北投在地文化、 網羅知名人氣美食及文創商品聯合展出「北投文創特展」，打造舒適自在的市集體驗，攤家包含了手作、美食、咖啡、陶藝等總共超過30多個參展單位，其中討論度極高的 Bonjour Taipei蹦啾台北，主廚來自巴黎的Matthias Bourges擅長將台灣當季新鮮水果，結合法國傳統的食譜、香料、香草、花草等製成美味果醬，相當受歡迎，而更不能錯過的是台灣唯一溫泉湯花手作品專賣店「湯花 作」運用北投溫泉獨特的硫磺礦物粉體「湯花」，研發許多溫泉湯花手工皂、泡湯粉，將北投最在地且特色的文化帶入到生活中，喜歡溫泉朋友千萬不能錯過。透過美食、商品，讓民眾更能深入了解北投的文化之美。

參加北投女巫魔法節，家人與好友共享夏日午後的愉悅時光。圖／台北市溫泉發展協會提供

幻谷導覽，專業導覽帶您感受北投魅力與地熱谷全新風貌

其他周邊活動，像是周末假日每日15:00/17:00 現場報名的幻谷導覽也是不容錯過的體驗活動！由專業導覽老師帶領民眾緩步由北投公園沿溪而上至地熱谷，深入的解說與美麗的人文景觀，為深受歡迎的單元活動之一；位於北投區「地熱谷公園」在中央、市府與地方組織的共同努力下，經歷一年多的整修，以全新面貌與民眾再次相見，不僅新建置環湖步道，更設置多項溫泉體驗設施，並特別於魔法節期間和北投週邊各場館共同配合，於活動時間周六、周日延長營業時間至晚間8點，其它館舍如新北投車站、凱達格蘭文化館、北投溫泉博物館及北投梅庭等文化館舍，邀請民眾可以於活動期間至周邊遊逛，享受無論白天或是夜晚都別具風情的旅程。

精彩的魔法節周邊單元活動不只這樣!大人、小孩都愛的 VR秘境解密、螢光彩繪；好看吸睛的街頭藝人表演、輕鬆迎風騎車暢遊北投的Qbee 電輔單車體驗，同樣周末限定熱映中。此外還有全期放送的女巫夜傳說-鐳射光雕秀與 7 大光飾及百家特約店四大優惠活動和抽獎！夏季限定倒數不到2周，歡迎民眾一同抓住暑期尾聲，來趟北投享受今夏最有誠意最奇幻好玩的女巫魔法節。

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