溫泉、美食、熱氣球 中秋節假期來花季度假飯店一次滿足

文/葉圳轍

高雄月世界有熱氣球， 中秋節假期 9/2-11升空，喜愛的民眾可到月世界感受惡地與熱氣球的奇幻美景。

鄰近月世界的花季度假飯店，中秋節9月10日也推出「2022 樂來月圓、中秋饗宴」及住房優惠專案，除了自助式BBQ美食、18天生啤暢飲、爵士Live演唱，還能在月光下體驗銅鑼浴；該中秋饗宴成人1,000元/位，中秋住房兩人同行只要8,590元起。

花季度假飯店表示，只要於9月10日入住該飯店花季巧月套房，晚餐即可免費升級中秋饗宴一泊二食；兩人同行8,590元/房、三人同行10,890元/房、四人同行12,590元/房，除可體驗飯店主廚級燒烤美食、台啤18天生啤酒喝到飽，還有旅行者樂團爵士Live演唱及小朋友最喜愛的造型氣球免費送，更有機會抽中萬元住宿券！

圖為花季巧月套房實景。圖/花季度假飯店提供

「月光下的銅鑼浴」則是花季飯店中秋晚餐後的特別活動；花季飯店指出，銅鑼音療緣自於尼泊爾、西藏、印度，而於北美、歐洲等地盛行多年，被喻為「創造宇宙的聲音」，為恢復人體身心平衡的一種自然方法，在感受完月光下的銅鑼浴後，再泡個舒服的百年湯泉浴，淨化心靈與身心皆放鬆後一夜好眠，可為這迷人的中秋夜畫下完美句點。

花季度假飯店擁有優質的湯泉及美食，讓商務人士趨之若鶩。圖為花季裸湯實景。圖/花季度假飯店提供

另外，9月10日在該飯店消費湯屋或裸湯者，可享9折加購「2022樂來月圓、中秋饗宴」；飯店表示，當晚中秋住房專案貴賓優先保留席位，更多詳細資訊可至花季度假飯店官網 http://www.springhill.com.tw/ 或請電(07)6362288洽詢。