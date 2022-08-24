PEUGEOT純電車款e-2008 8月27日起進駐品牌全台據點並提供試乘

擁有100%純電動能、法式絕美設計與先進汽車科技，PEUGEOT e-2008純電車型預定8月27日起進駐PEUGEOT全台展示中心，並提供預約試乘。而為歡慶臺灣首款法系電動車上市，即日起入主PEUGEOT e-2008即享早鳥優惠，購車即享凍漲專案1.99%超低利率，再加贈EVALUE華城電機第三方充電廠商20,000點充電點數。

為因應世界汽車工業能源轉型，PEUGEOT憑藉百年造車工藝及動力科技，除推出HYBRID車型之外；更於2019年後陸續推出PEUGEOT e-208、e-2008、e-TRAVELLER及e-EXPERT等純電車型，據統計，2021年歐洲每銷售6輛PEUGEOT即有1輛為電動車型。未來PEUGEOT也將依循STELLANTIS集團策略，2025年前完成全車系皆採HYBRID混合動力或純電車型目標。

全新PEUGEOT e-2008不僅擁有舒適、高質感的全新乘車體驗，動力系統更搭載永磁同步電動馬達、BMS電源控制單元與高容量驅動電池，擁有136匹/260牛頓米動能，且配置50 kWh驅動電池，最大充電功率為100kW，據歐洲WLTP實測續航里程達345公里；經濟部能源局依NEDC標準實測里程則達385公里。此外PEUGEOT則提供純電動車型驅動電池8年/16萬公里原廠保固。

PEUGEOT e-2008係採CCS1規格充電連接器，透過第三方充電廠商設置之DC直流快充，最高可使用100kW充電功率進行充電，補電至80%蓄電量約30分鐘內即可完成！若使用AC交流WallBox目的地充電器，以7.04 kW充電功率補電自20%至80%蓄電量約需4.5小時。