掃除危「肌」網紅美容保養新秘訣

炎熱高溫的夏季，加上長時間戴著口罩，使得肌膚出油狀況更加嚴重，毛孔容易被髒汙、油脂、殘妝堵塞，衍生惱人的肌膚問題！除了做好臉部清潔以外，日常保養也很重要，「氧氣」是肌膚年輕的關鍵，想要肌膚由內而外透亮，建議可嘗試許多網紅日常固定保養的活氧泡泡亮白。活氧泡泡亮白是利用天然活性成分凝膠及獨特的膠囊，產生CO2奈米泡泡，再透過特殊震動探頭在臉上按摩，去除老廢角質、導入精華，讓肌膚大大深呼吸，保養後光滑透亮超有感，可以再搭配保濕導入，加強鎖水保濕效果，CP值超高，掃除危「肌」趁現在。

另外，夏季肌膚容易出油，如果沒有做好臉部清潔還可能導致毛孔堵塞、粉刺產生、長痘痘，一直以來擁有超高討論度的黑鑽海藻煥膚，透過提取海藻的細針狀結晶，使用溫和不刺激的精華護膚成份，加速代謝厚厚的老廢角質、改善黯沉，讓肌膚變得更加細緻，當天做完後臉會有一點微刺感，但會逐漸緩解，後續可加強使用保濕、溫和的保養品。星采的冰花美白生物纖維面膜、5V紅藜抗引力生物纖維面膜，擁有滿滿的精華液，面膜結構可緊密貼合臉部細節，有效成分能很好的被肌膚吸收，提升保養效果。

星采5V紅藜抗引力生物纖維面膜添加紅藜萃取，以及5大活性因子。圖/業者提供

星采冰花美白生物纖維面膜含有7大亮白修護精華，擁有豐富礦物質、維生素，幫助減少黑色素生成，保水度也讓人很有感；星采5V紅藜抗引力生物纖維面膜則添加紅藜萃取及5大珍貴活性因子，敷完後會感覺肌膚飽滿有光澤，長期使用可幫助肌膚更加彈潤、緊緻，有細紋或是缺乏彈性的老化膚質，這款絕對值得納入口袋名單。

星醫美學集團邁入14週年，旗下星醫美學院、星和愛漂亮美顏館提供多項專業美容保養及保養品，在美的道路上持續呵護每位想美、愛美的消費者，為慶祝14週年慶推出多項限時活動，活動只到9月底。