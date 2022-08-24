細節成就卓越！「Mortlach慕赫」再度成為米其林官方威士忌合作夥伴

美食饕客引頸期盼的「臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南 2022」將於8月30日於台北文華東方酒店盛大舉行。由於對於蒸餾工藝的精準要求，打造出完美酒液深獲世界品酩家青睞的「Mortlach慕赫單一麥芽威士忌」，今年再度成為米其林官方合作夥伴。Mortlach慕赫除了將於「2022米其林指南」發表會上頒發「米其林服務大獎」（The MICHELIN Guide Welcome and Service Award）外，也將於晚宴中與LOGY主廚-田原諒悟合作，推出「Mortlach慕赫16年單一麥芽威士忌」的合作餐點，為今年的「米其林指南」晚宴增添亮點。

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監呂杰隆表示， Mortlach慕赫因其細緻的2.81蒸餾工藝而極富盛名，成就了酒液「豐富的層次感」與「獨一無二的肉脂味」，蘊含的迷人鮮甜風味被蘇格蘭調酒師視為創作的秘密武器。而「米其林指南」秉持公正嚴謹的評鑑標準，在選擇威士忌合作夥伴時亦不例外，體現如出一轍對於餐點和細節的重視。Mortlach慕赫的傳奇蒸餾工藝和無法複製的醇順味道，深受米其林指南青睞，再度成為米其林官方威士忌合作夥伴，展現Mortlach慕赫單一麥芽威士忌的不凡卓越。Mortlach慕赫與米其林指南同樣地對於細緻有所要求，彼此理念不謀而合，只為了呈現最細緻的稀世美酒和頂級食材，以滿足所有慕名前來的賓客，細品其中迷人之處。

圖為慕赫不容妥協且無可比擬的2.81製酒工序，只為創造獨一無二的圓潤飽滿酒體，卓越的口感的是餐酒搭配的最佳選擇，不論各國料理或是各種餐飲風格都能為彼此畫龍點睛，尤其肉類料理。不禁讓人期待Mortlach慕赫與米其林之間的巧思，即將帶來一場頂級威士忌與星級美食的盛宴。業者提供

台灣擁抱創新多元的美食，發展出精緻飲食文化對享用美食的服務別有要求。近年來，米其林強調的飲食型態不單將焦點放在美食本身，餐廳服務也成為米其林指南與饕客關注的重點。因此，米其林指南從2021年新增了「米其林服務大獎」，鼓勵在餐廳中展現卓越服務的個人，肯定其專業的服務與表現。Mortlach慕赫單一麥芽威士與米其林共同體現對於細節的執著，去年頒發首屆「米其林服務大獎」，今年亦將再度頒獎，表彰面對形形色色賓客，依然能克服壓力呈現頂級服務的傑出個人，更證明該餐廳在提供餐點的同時，也不妥協於服務細節的精準苛求。

圖為品醇者心中的夢幻逸品，2.81蒸餾法創造了慕赫無法取代的臻液，以醇厚豐馥的新酒注入雪莉貴族Pedro Ximenez與Oloroso中100%雪莉桶熟成，「慕赫16年單一麥芽威士忌」完美保留雪莉純正血統，在厚實酒體中層層解密雪莉甜美優點，是雪莉平衡風味的上乘之作。建議售價：2,900元。業者提供

米其林指南作為餐飲界重要的指標，從餐廳評級、食材品質到烹飪技巧的駕馭能力，都受到業界領導者、美食愛好者及全球主廚們的關注。2022年，米其林星級評鑑更是擴大臺北、臺中評鑑範圍，南向探索加入台南與高雄兩座美食之城，讓世界看見豐富的台灣飲食魅力。

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