勞瑞斯牛肋排餐廳 X 有記名茶　百年品牌推出茶餐饗宴TEA PAIRING

近年來，以茶佐餐逐漸躍身為餐飲界中的一股新風潮，中式茶飲更能提升味蕾間的風味變化，使得料理品嚐時更具層次，將菜餚的深層風味與香氣完美呈現出來。

說到牛排，來自美國比佛利山莊將近有百年歷史品牌的「勞瑞斯牛肋排餐廳」提供五星級評價的頂級烘烤牛肋排與令人驚艷的桌邊服務，並嚴選食材，僅提供最佳的用餐體驗，吸引不少老饕前來，這次特別聯名位於大稻埕且具有132年歷史的「有記名茶」推出茶佐餐饗宴，有記名茶歷經百年傳承五代，至今仍然在老房子內的最深處以炭火慢焙的傳統焙茶方式，成為台北還在完整運作的「焙籠間」。溫柔的炭火，純淨地烘托出多層次的迷人的茶韻，有時帶蜜香，有時帶蘭香，每一泡、每一杯都有不同驚奇，感受全新的味蕾體驗。

茶佐餐套餐共推出五款茶品搭配四道專屬餐點供民眾參考。

有記名茶白玉。勞瑞斯牛肋排餐廳/提供

一、白玉

首先上桌的茶品結合碧螺春的綠豆香與球型紅茶特有的甜香，經過焙火後的喉韻，迸出宛如白葡萄酒的香，沖泡後再加入食品級二氧化碳，增加碳酸的微酸感與大氣泡的顆粒感，增添茶湯風味，更像一杯香檳，令人胃口大開，更是前所未有的感受。

二、月霜

此款茶融合了四種茶葉進行調合，為碧螺春、茉莉花茶、鐵觀音、紅玉紅茶，入口為碧螺春的清爽感，口中迸發茉莉花與紅玉的肉桂香，鐵觀音的尾韻延伸到喉嚨的末端做收尾。前中後味搭配，加上食品級的氮氣增添柔順感，口中感受到多種層次的味蕾變化，建議搭配餐點為「桔香松葉蟹腳」，主廚將細緻的蟹腳肉裹上清爽微酸的金桔橄欖油，融合口腔裡還殘留回甘的茶香氣，更加提升松葉蟹的鮮甜與金桔清香，值得細細品嚐。

有記茗茶鐵觀音搭配松露芙蓉雞湯 。勞瑞斯牛肋排餐廳/提供

三、冷泡鐵觀音

選用台灣中部高山茶樹，按照傳統鐵觀音工法發酵，經過有記名茶的木炭烘焙技藝而成，一款帶有炭香卻不帶焦味的鐵觀音，喉韻十足，水色橙量如琥珀，香沉如幽蘭，回甘悠長，記憶中「觀音韻」洋溢茶席。建議搭配餐點為「松露芙蓉雞湯」，桌邊現淋清爽且濃厚的雞湯佐上黑松露蒸蛋，細滑鮮嫩的蒸蛋入口即化，慢慢勾勒出松露獨特且迷人的氣息，最後再品一口鐵觀音，茶的韻味與特色又會再次被凸顯出來。

有記名茶奇種烏龍-包種 搭配 文山包種茶維也納蛋糕。勞瑞斯牛肋排餐廳/提供

四、冷泡陳年包種

此款陳年老茶為經過陳放與多次烘焙工法的文山包種茶，能將原本文山包種的花香轉為較為沈穩的茶香、並喚出滑順的口感與飽滿厚實的底蘊，陳放過後的微酸味更是完美的點綴，建議搭配餐點為「頂級烘烤牛肋排」，身分有美國農業部的認可背書，產量也選用極其有限約只佔美國牛肉品市場2%的Prime極佳級牛肉，更進一步採用第6-12根的牛肋排(Prime Rib)部位，經過長達28天的熟成(Aging)讓肉質呈現最鮮嫩的口感，再送進旋風烘烤箱中低溫烘烤，為的就是讓牛肋排受熱均勻，完美的將肉汁確實的保留在其中。「有記名茶陳年包種茶」與「勞瑞斯招牌頂級烘烤牛肋排」初次合作即有驚人展現，傳統牛肋排食用方式進化成協奏曲般的三種吃法，將飲食即是「飲」與「食」，之中相輔相成及密不可分的關係在這道主餐上完美呈現。

有記名茶陳年包種 搭配 頂級烘烤牛肋排。勞瑞斯牛肋排餐廳/提供

五、熱泡奇種烏龍-包種

茶款以文山包種茶，經有記獨家的焙火方式，烘焙到中度火侯，除了保有淡淡的包種香氣外，同時帶出自然的回甘與蜜香。循古法木炭焙火的技藝轉化為現代工藝呈現，更是博得奇種烏龍之美名。建議搭配餐點為「文山包種茶維也納蛋糕」，特別選用此款茶品奇種包種茶葉與金種包種茶葉融入蛋糕中，佐以柚香柑橘凍增添酸甜清爽口感，用這多層次美味衝擊，神清氣爽的畫下完美句點。

茶佐餐套餐透過不同茶葉的滋味與香氣和每道餐點的搭配，不僅豐富了味蕾感受，更是使喝茶與用餐的體驗皆得到了昇華；茶飲與中、日式料理的組合已蔚為流行，這次勞瑞斯將茶飲佐以高雅風味西餐，套餐中的開胃菜、湯品、主餐、甜點與五種各具風味之茶品，歷經各種研發及測試，特獻上這獨特的美食饗宴，還請各位饕客不要錯過，活動詳情請見官網!

勞瑞斯牛肋排餐廳 官網：www.lawrys.com.tw