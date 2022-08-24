全球免稅市場獨賣「百富 15 年馬德拉桶」與「百富 18 年 PX 雪莉桶」首發限量上市

歷經百年傳承，秉持「ㄧ心一藝」品牌精神的「THE BALVENIE 百富單一麥芽威士忌」，多年來專注於匠心精神的延續與耕耘。今年再度為全球免稅市場，推出兩款全新過桶系列佳釀，分別以馬德拉桶與 Pedro Ximénez 雪莉桶過桶二次熟成，百富原本柔滑細緻的蜂蜜調性得到昇華，增添更多層次與優雅的風味轉化。又是傳奇首席調酒師大衛史都華的另一經典之作。「百富 15 年馬德拉桶」和「百富 18 年 PX 雪莉桶」即日起於台灣免稅市場開始銷售。

百富資深品牌大使 Daniel表示，1980 年代初，百富首席調酒師大衛史都華為了做出風味層次更為豐富且獨特的威士忌，經過不斷試驗來探索過桶風味，在傳統的製酒工藝基礎上賦予創新精神，以兩種不同橡木桶換桶熟成的技術，開創了舉世聞名的「過桶工藝」且將威士忌風味版圖無限擴張，不但讓百富的酒質更加豐富與細緻，在市場上大受歡迎,也影響了現今威士忌產業的製酒風格。

圖為「百富 15 年馬德拉桶單一麥芽威士忌」 迷人的糖漿橙色澤，充滿黑醋栗和黑梅與帶有辛香料的漿糖層層堆疊的精緻香氣，入口香甜多汁的水蜜桃、清新的柑橘和細緻的榛果口感，尾韻獨特且甜美迷人,令人餘韻無窮。業者提供

Daniel指出，「百富 15 年馬德拉桶」並非大衛史都華第一次使用馬德拉桶過桶，之前他曾經在高年份酒款上使用過。馬德拉酒是一種產自於葡萄牙馬德拉島上的加烈葡萄酒，就像其它的加烈酒，如波特或雪莉酒，在製程中提高了酒精濃度，以防止早期在長時間的海上運輸中會變質。後來酒商發現在運輸時的高溫，令葡萄酒產生神奇的轉化作用，酒質更為深沉濃郁、芳香迷人，後來就在島上利用當地陽光充足的氣候環境，高溫熟成這些葡萄酒。而大衛史都華在馬德拉島旅遊時嚐到這款具有熱帶風味的馬德拉酒，他相信，馬德拉酒桶會為百富帶來更多層次的口感與豐富果香，他將熟成於傳統美國橡木桶長達 15 年，已經充滿香甜蜂蜜與香草風味的酒液，再度放入馬德拉桶中熟成，讓酒質轉化的更加複雜有層次，品飲時可以明顯感受到香甜多汁的水蜜桃、清新的柑橘和細緻的榛果香氣。

圖為「百富18 年PX雪莉桶單一麥芽威士忌」，甜美的蜜棕色澤，葡萄乾混合黑醋栗的風味，結合橡木與輕柔的丁香，蘊含著甜美柔和的薰衣草香氣。入口經典的酸葡萄皮 柑橘 無花果等水果組合及充滿活力的橡木風味,在口中瀰漫細緻的蜂蜜甜味，有著風味十分悠長的尾韻。業者提供

另外，「百富 18 年 PX 雪莉桶」則使用Pedro Ximénez 雪莉桶過桶，Pedro Ximénez 是⻄班牙雪莉桶的一個種類，名字取自同名的白葡萄品種,傳統上會將葡萄在烈日下曬乾以濃縮糖份，這種雪莉酒喝起來濃稠絲滑，帶有甜美的葡萄乾風味。大衛史都華運用 PedroXiménez 雪莉桶濃郁香甜的特性，塑造這款「百富18 年 PX 雪莉桶」，同樣先熟成於傳統美國橡木桶，再轉換到 Pedro Ximénez 雪莉桶中過桶熟成。在蜂蜜與香草的風味上，添加柔和的薰衣草、丁香，再綴以清新的果香，像是柑橘與無花果的風味，層層疊加、尾韻悠長，細緻優雅，令人回味無窮。

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