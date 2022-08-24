品牌搶進三井麗寶迎Outlet商機

國門解封在即，但初期出國成本較高，爆發出國熱潮可能性較低，將是各大 Outlet 搶攻荷包黃金期。台灣 Outlet 不但改寫零售業新版圖，更帶動當地及產業發展。繼林口三井 Outlet 生活圈房價大漲，台中港三井 Outlet 和麗寶 Oulet 翻轉海線與后里一帶，Outlet 儼然成為在地經濟重要推手，同時被許多品牌視為指標性通路，深受港澳星馬喜愛的台灣女鞋品牌 FMshoes 今年也在麗寶 Outlet 開幕。

Outlet 魅力何在？「品牌力」是其一，引進國際時尚名品，運動休閒品牌 A&F、Nike、Under Armour 及各大日系品牌，吸引消費者；講求「體驗」的 Outlet 改變國人休閒娛樂習慣，台中港三井 Outlet 有恆溫雪場，麗寶 Outlet 則主打樂園及鐘樓星巴克，兼具折扣、餐飲、娛樂的一站式行程，不但適合全家整天出遊，也吸引網美打卡、成為情侶約會聖地。

電商女鞋品牌轉型 FMshoes 進軍麗寶強化購物體驗

隨著商圈人流大量移轉至 Outlet 或購物中心，台灣品牌紛紛力求轉型，包括針對 Outlet 通路開發新品，或者積極進駐。女鞋品牌 FMshoes 2020 年開始在麗寶 Outlet 設置臨時櫃，業績表現亮眼，今年初轉為正式櫃位經營，寬敞門市空間提供良好試穿體驗，挑鞋兼拍美照，成為另類打卡景點！

隨著國門開放在即，國際觀光客也將湧入，商場品牌及折扣將是吸引力關鍵。FMshoes 採類「快時尚」策略，每季推出新鞋款，吸引熱愛穿搭的年輕女性；強調舒適時尚的產品特性，更擄獲年輕媽媽的心。對於女性腳型深入了解，且具備設計製造專業的優勢，讓該品牌愛用者遍及港澳星馬，還曾到馬來西亞開設快閃店，深受海外華人歡迎。

數據洞察消費者樣貌 通路品牌共榮共好

觀察到 Outlet 客群年齡層廣，FMshoes 代理知名巴西女鞋品牌「Melissa」及「Ipanema」補齊產品線，提高提袋率與客單價。調整商品結構外，整合線上線下通路，分眾推播廣告。

執行長洪宋鴻從 Line 會員發現來客成長狀況：「以往會員集中在六都，因疫情國旅成長，客群逐步拓展到中南部其他縣市，包含彰化、雲林等等。」

主要客群年齡層涵蓋 30-55 歲，又以 40 歲女性為大宗。策略性經營 Outlet 通路，又有消費力道強勁的熟齡女性撐腰，讓 FMshoes 成為少數躋身 Outlet 的台灣女鞋電商品牌。

疫情加速零售業轉型，實體通路所提供的購物體驗及品牌形象，將成為重要的曝光管道之一。帶來大量人潮與商機的 Outlet 正提供絕佳舞台，有助品牌塑造形象並拓展客群，與 Outlet 共榮共享已成為品牌發展的重要指標。優化購物體驗，電商品牌轉型之路：https://www.fmshoes.com.tw/cc-247