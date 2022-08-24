Relove創造台灣的私密之光

根據統計，全球高達七成以上女性曾發生過私密處感染問題，感染原因包括氣候、生活壓力、日常作息及飲食習慣等等，只要一不留神，私密處感染問題便可能找上門！觀察到大多數女性為此煩惱，私密保養品龍頭品牌Relove邀請婦產科權威鄭丞傑醫師攜手合作，引進專利DDS-1益生菌，搭配有機蔓越莓萃取及豐富的花青素多酚等有效配方，打造出「專利Vita Cran益妍莓后」蔓越莓益生菌，為廣大深受私密處感染問題所苦的女性提供了改善方案。

除了私密處感染問題，現代人工作壓力大、三餐不正常，導致垃圾食物攝取過多或是便秘等問題層出不窮。有鑑於此，Relove推出了「馬甲纖so飲」，該產品因添加日本專利的黑豆種皮萃取物及多項膳食纖維，在促進代謝循環的同時，也能阻擋多餘攝取、增加飽足感，成為了朝九晚五上班族的有感產品。

Monde Selection成立於1961年，是國際間最具代表性的產品品質評鑑機構，每年評鑑來自全球上百個國家的上千件產品；而由其所頒布的品質評鑑獎章，在國際間具備一定的公信力及指標性，亦成為消費者購入產品時的重要考量。今年(2022) Relove首度受邀參加Monde Selection世界品質評鑑大賞，便從數千項產品的高強度競爭中脫穎而出，憑藉上述兩項保健食品「專利Vita Cran益妍莓后」及「馬甲纖so飲」，成功獲得了銀獎及銅獎殊榮。

以頂級私密保養品穩坐市場龍頭的Relove，自成立以來便因其「精品品牌定位」吸引大眾注目，成為全台第一間受邀進駐百貨專櫃之私密保養精品。作為全亞洲最暢銷的私密清潔及保養領導品牌，Relove更被時尚媒體VOGUE譽為私密保養品界的愛馬仕，並於今年(2022)首度受邀參與世界品質評鑑大賞便獲得國際肯定，成為唯一一家獲得跨國獎項的私密保養品牌，不僅是對Relove產品的肯定，也證明除了外用保養品，Relove在保健、營養膳食類別產品亦具備高度水準。未來期待Relove持續研發更多優質產品，提升台灣產品在國際間的競爭力。