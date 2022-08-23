The new Audi Q5 40 TFSI Quattro 極速登台

奧迪主力美型休旅-Audi Q5/Q5 Sportback以其頂級安全科技、駕馭樂趣、輕越野能耐，堪稱樣樣皆型！台灣奧迪宣布正式導入全新The new Audi Q5/Q5 Sportback 40 TFSI quattro，售價225萬起至269萬元；另還針對The new Audi Q5/Q5 Sportback引進雙款限量Launch Edition車型，售價各為234萬及279萬元。

Audi Q5全車系車身特採複合材料包含鋁合金及熱成型鋼材打造，不僅輕量化，更大幅提升車體安全；另全車系皆標配公路行車輔助套件及都會行車輔助套件；燈光部分Audi Q5還可選配新世代數位OLED照明科技，車主可選定個性化燈光造型，同時OLED燈更具車輛警示功能。

全新Audi Q5 40 TFSI quattro採MLB底盤並搭載最新4代2.0升汽油渦輪引擎，最大馬力達204 hp及最大扭力320 Nm。此外更全車系採用Audi獨家quattro ultra智慧型四輪傳動科技。台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)表示，強化奧迪中型豪華SUV產品將是品牌策略重點之一，像這次配合新車引進即特別打造了Q5 offroad都會越野活動，藉由offroad越野關卡讓Audi Family及車迷們能親臨體驗The new Audi Q5因應各式路況的強大穿越能力！有關該活動，台灣奧迪訂於8/26(五)~8/28(日)，在台北大直打造了一個都會輕越野冒險情境，現場設置涉水、側傾、單輪脫困、碎石路面、駝峰等多重關卡，歡迎車迷朋友親臨體驗。