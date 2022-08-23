陞醫生物科技公司推出外泌體 夏秋換季護膚保養新妙方

口罩禁令全面解封時程未定，戴口罩的悶熱加上夏秋季節交替，外在又受到環境及溫差變化的影響，導致肌膚天然保護機制變弱變得敏感，透過正確的肌膚照護流程與選擇專業的護膚保養品顯得格外重要。近期市場熱銷的「外泌體」護膚保養品，特別適合在季節交替時間使用，讓肌膚也能平安度過季節交替的嚴苛考驗。

夏去秋來，中央氣象局持續對各縣市發布高溫特報，但其實秋季已經悄悄的開始。典型的秋季天氣，日夜溫差大，可達10度之多，但今年因為天氣受到反聖嬰現象的影響，初秋季節變得又濕又熱，早上晴朗無雲，下午卻偶發雷陣雨。肌膚時常遭受著嚴峻的天氣考驗，特別容易引起肌膚不適、角質代謝速度減緩及油脂分泌降低。

「外泌體」為奈米等級，約30 至150奈米，因為分子小，容易被肌膚吸收。另外，外泌體為天然脂質雙層結構，與肌膚細胞相容性高，能帶來肌膚再生修復的作用。市面上一般保養品僅含玻尿酸、膠原蛋白等配方，因為分子大，吸收效果較慢，若是保養品成分中再添加分子小的外泌體，可以為肌膚吸收達到加乘效果。

陞醫生物科技公司推出 「外泌體」護膚保養品是夏秋換季護膚保養新妙方，產品在MOMO線上購物及各大醫美診所上市。圖／業者提供

「外泌體」研發與生產業者陞醫生物科技公司是台灣第一、世界第二個獲得國際化妝品原料(INCI)認證的「非人類來源的幹細胞外泌體」產品，是目前唯一可合法合規添加於化妝品的幹細胞外泌體。

陞醫公司董事長謝儒生表示，陞醫利用獨家專利的萃取和生化脈衝技術，引導幹細胞生產特殊功能的外泌體。經由實驗結果顯示各項細胞活化及增殖效果非常明顯，在撫平細紋、緊緻肌膚、促進膚色亮白與活化毛囊細胞的效果更加地明顯。

目前由陞醫生技代理的美國外泌體公司EMOSOXE的LA EXO®外泌體高效賦活系列，於日前獲得台灣金品牌及華人精品獎的殊榮。LA EXO®外泌體高效賦活系列，為美國品牌的醫美等級精華液及保養品，產品有「高效賦活生化脈衝外泌體精華液」、「高效賦活生化脈衝外泌體撫紋霜」、「高效賦活生化脈衝外泌體養髮液」、「高效賦活生化脈衝外泌體面膜」，每項產品都富含多達數十億以上的生化脈衝外泌體顆粒，產品經臨床驗證可以有效減緩皮膚發炎及促進膚色亮白的效果。產品目前已在MOMO線上通路及各大醫美診所上市。

產品訊息可上網查詢:https://ambiotech.asia/