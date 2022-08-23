郭泓志跨足食品業 高蛋白休閒零嘴「KUO巴脆」引起新潮流

前大聯盟球星郭泓志自2018年退休後動作不斷，除了當起YouTuber，更創立「郭泓志運動發展協會」力推棒球科學訓練並關心偏鄉學童，近期還在熱門節目《全明星運動會》擔任黃隊隊長。近日郭泓志在粉專「郭董 懂不懂」發布一則貼文宣布推出蛋白餅乾的消息，引發網友熱烈討論。

郭泓志表示，推出產品「KUO巴脆」有兩種口味，分別是義式番茄與日式岩燒海苔，屬於高蛋白成分的休閒零嘴，不但蛋白質含量高達50％、富含膳食纖維，且為非油炸食品，非常適合全年齡層消費者享用。

他研發高蛋白餅乾的初心，源起於自美國返台後希望能持續將國外最新、最好趨勢帶給國人。郭泓志指出，之前他推出的高蛋白飲品「大力夯」非常受到運動員的支持，因此相信定位為休閒零嘴的新產品高蛋白餅乾，勢必也會造成一波新潮流。

網路、電視、公益、食品，跨界經營，郭泓志怎麼忙得來？他笑說「我是二度就業打工仔，要請大家多給機會」。話鋒一轉，他也提到新產品「KUO巴脆」的合作夥伴三機食品，三機食品為代工大廠鈺統食品自有品牌，歷經將近一年的努力，雙方來回討論打樣約50次，他感謝三機食品副總謝孟晃的支持，不論是「大力夯」或「KUO巴脆」都須仰賴三機食品的協助。

郭泓志強調，未來會持續為國人帶來世界最新潮流的食品、運動科學、復健科學、公益行動，且誓言打造「郭董 懂不懂」宇宙，回饋給所有台灣人。「KUO巴脆」目前於三機食品商城販售中，且舉辦特惠活動至8月底，歡迎民眾參觀選購。

「KUO巴脆」購物專區：https://reurl.cc/1m0qzQ

「郭董 懂不懂」YouTube頻道：https://youtube.com/channel/UCKBfSRxZCvydi8c6OIW89KQ