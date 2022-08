「食品原包膜」直切恐有塑膠微粒　營養師：會影響生育跟致癌

日前報導指出,在2022年3月24日,《環境國際》(Environment International)期刊發表一篇以最新技術檢測人體血液中塑膠微粒的研究:「Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood」,研究成功地開發出新的方法,首次在人體血液樣本中檢測到塑膠微粒,並且能用最新的方法分析出塑膠微粒的含量和種類。

這篇研究是首次在17份血液樣品中,測得人體血液中的塑膠微粒質量濃度以及種類,總樣本數為22份。故後續仍需擴大研究範圍,增加樣本量等。而且目前仍無法知道主要暴露途徑,以及如果血液內的塑膠微粒被免疫細胞吞噬或攜帶,是否會影響免疫系統的功能;或有特定免疫疾病的人,對塑膠微粒的敏感性是否會有所差異。

圖說:進口肉品跟著原包膜切入,吃多恐影響胃消化恐致癌。業者/提供

生活中你也可能不小心把塑膠微粒吃下肚了!除了食用塑料產品加熱外, 根據調查顯示,許多進口肉品通常外面都有「原廠包膜」,包裝若長時間運送,「原廠包膜」原廠包膜如不進行分開再切塊,如分裝遇高溫,再到台灣如業者,業者將肉品跟原包膜直接切肉,可能都會有殘留「塑膠微粒」在肉裡面的風險,到消費者的口中,恐會造成食安疑慮!

營養師林安安表示,微塑膠殘留對人體就是一種毒物危害,長期累積在體內容易造成免疫系統和神經系統的危害甚至是影響到生育跟致癌,專家更建議,進口肉品一定要將「原廠包膜」分開再進行切肉,才不會有誤食塑膠微粒的風險。林安安指出,如果會擔心殘留其實就是建議直接去肉攤現切,再來真的沒辦法可以買來後早點分裝保險盒,避免長期接觸遇到高溫或其他因素而又導致微塑膠分解殘留,食用前盡量清洗乾淨,消費者食用才能避免誤食塑膠微粒殘留在肉品上面。