EVOASIS插旗電動車南投旅遊線 充電換冰淇淋

「EVOASIS充電服務＋18度C巧克力工房」跨界合作，將充電服務帶入大型觀光工坊，讓顧客到訪時，能用一杯咖啡或吃冰的時間，替愛車充飽電後再出發。電動車充電服務品牌EVOASIS（源點科技），為第三方充電營運商中，120kW以上超充站數量市佔第一的品牌，今與南投高指標性的景點- 18度C巧克力工房(Feeling 18)合作，共同在埔里設置了「第一座最高功率的120kW電動車充電站」，只要25分鐘就補給250公里的里程，幫助南投推動低碳觀光行，更讓遊客到南投時，也多一座能休息飲食的中繼補電站。

充電站點的開幕儀式，邀請來18度C茆董事長、EVOASIS陶執行長及董事，與埔里鎮長、日月潭觀光局、當地民代等長官，一同完成剪綵啟用儀式。

至九月將一次釋出六站超充，南投為首，再搭配東部充電網

在全台灣的環島充電網，擁有12座快充站、165個以上慢充點的EVOASIS電動車充電服務，站點佈局已是第三方充電之領先者，為了讓車主在台灣旅遊線的充電更便利，這一季也將籌備許久的旅遊線充電站點釋出，至今年九月將有六個超充站點一次齊發，又以南投埔里18度C超充站為首，剩餘的五站將各別坐落於宜蘭、花蓮、台東及嘉義，一口氣為車主補足東部旅遊線的充電缺口。

充電需求與觀光商圈結合，讓場域成旅遊途中「必經」之地

本次南投站的啟用，EVOASIS充電服務提到，能與18度C巧克力工房成為充電夥伴，是雙方都很樂見的。南投一直就是電動車愛訪的旅遊重鎮，然而充電站多集中於日月潭地區，在南投另一處的埔里，不只鄰近通往清境與武嶺的交通要道，也同為觀光的熱門景點。而18度C就位於埔里市中心旁，更是旅遊當地必訪的重要地帶，提供的飲食服務也多元，從正餐、輕食，到能短暫停留吃完即走的義式冰淇淋，再加上18度C的停車場地規劃妥善且空間廣闊，同時附有廁所，還有巧克力、生土司等伴手禮可逛，此處也成為讓電動車主停留補電的絕佳中繼站。

作為南投首個導入跨品牌超充站的在地商家，18度C巧克力工房的茆董事長也表示，最初會思考建置充電站，是因為收到不少顧客回饋，若能增設充電服務，他們來18度C玩就更方便了，可以逛街吃東西，還能邊幫電動汽車補電，為此我們開始尋找充電站廠商。

建站經驗、可跨品牌充電，且雙方對服務的重視，讓合作一拍即合

而最終會選擇與EVOASIS合作，除了品牌在全台灣的佈點密集，累積的建站經驗豐富，有多個知名的合作對象，如家樂福、統一精工、桂田喜來登酒店，配合的國際車廠也多，包含台灣奧迪、KIA、VOLVO等品牌都是。最重要的是，所採用的樁體也能供跨品牌車輛充電，再加上駐有全年客服團隊，能為18度C補電的顧客，當下能解決顧客充電問題，以及他們對再生能源導入的重視，旗下充電站皆有三成綠電比例的採用，這也讓致力於推動埔里慢遊經濟，倡導低碳觀光的18度C，將EVOASIS視作充電夥伴的首選。

埔里18度C無論平日假日，都是遊客到南投必訪的景點，除了巧克力，還提供義式冰淇淋、人氣生吐司、咖啡廳及獨家軌道餐車的朗寧牛排等餐點。

來充電換冰淇淋，再驚喜公布年底完工計劃30座超充、250座慢充

在站點開幕會上，18度C及EVOASIS也邀請電動車主們，歡迎前往埔里18度C巧克力工房，這裡不只有國際級的精品巧克力與餐點，更設有電動車充電服務，可以讓來南投旅遊的車主，多個休憩的補電處。此外，即日起至明年1月31日，只要是EVOASIS會員，至18度C充電站補電，向櫃台出示充電畫面，還可兌換一球外帶杯冰淇淋，或熱美式一杯。最後，EVOASIS也公布，截至今年底，將預計完成30座DC超級充電站，250座AC目的地充電，並號召企業及營業場所，加入成為EVOASIS電動車充電夥伴，讓場域服務更多元，也拓展來訪新客源。

EVOASIS充電服務：https://bit.ly/3a8WPE6

18度C巧克力工房：https://www.feeling18c.com/