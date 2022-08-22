貿協率6家企業插旗日本藥粧展 開拓日本商機

日本當地最重要的藥粧通路採購平台「日本連鎖藥粧展」，8月19日正式登場！看準日本疫後國內需求回溫與觀光客回流趨勢，以及當地消費者個人保養、護理及環保觀念增強，經濟部國際貿易局委由外貿協會首度於本展籌組「臺灣館」，邀請6家優質企業透過OMO的方式將展品運至現場，展出口罩、空氣清淨機、傷口敷料、永續包裝材料及護唇膏等，同時安排線上即時視訊洽談，讓臺灣業者打破距離限制遠端參展，搶攻日本美粧保健通路商機。

臺灣館以「書櫃型展示架」陳列特色產品相當吸睛，開展首日即吸引超過150家次買主洽詢。愷締思推出的護唇膏外型及觸感完全模擬貓掌，超萌外觀陳列在展台上，立刻吸引大批參觀者試摸大讚「卡哇伊」；全新生醫本次展出的人工皮與痘痘貼也大受醫材進口商讚賞，該產品結合醫用黏著劑及海藻纖維素，達到黏性、吸收兼顧的效用，現場吸引大型藥粧店如松本清、PPIH（唐吉軻德母公司）等採購人員詢問，且因該類型居家護理用品在當地較少見很獨特，後續合作機會可期。

康那香主打的竹纖維衛生棉搭上永續環保趨勢也深受買主歡迎，同時日本買主transcosmos因計畫開發高齡用品，對其成人照護產品很感興趣。華新醫材主推的鑽石型口罩因其立體化不壓鼻樑的設計、今茂的攜帶型空氣清淨機外觀小巧方便、集泉塑膠的永續回收瓶響應ESG潮流等，皆獲許多來訪日商青睞，完整呈現臺灣館亮點。

日本向來為我醫材和美粧前五大出口市場，去（2021）年出口分別成長11%和38%，重要性和潛力不言可喻。而日本藥粧店為國際觀光客必訪之地，可謂美粧、生活用品通路一級戰區。儘管疫情爆發後日本觀光一度衰退，然而日本旅行業協會（JATA）預測最快9月有機會重啟自由行，觀光客擠滿日本藥妝店「爆買」的盛況指日可待。預期此次參加「日本連鎖藥粧展」將協助我美粧、藥粧品牌升級，開拓日本通路。

外貿協會將持續組團參加全球各項健康美粧指標專業展，包括杜塞道夫醫療器材展、日本國際醫療展、德國科隆牙材展、日本連鎖藥粧展等，協助相關業者開拓海外市場。