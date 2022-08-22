工業局推廣觀光工廠 好吃又好玩 知性又有趣

「觀光工廠節慶首選與職人手作及教育導覽精選系列」選拔結果出爐了！經濟部工業局日前辦理觀光工廠特色產品選拔，在眾多參選商品中，遴選出10件節慶首選、10件職人手作體驗，及9件教育導覽，實屬觀光工廠代表性產品，值得推薦給消費大眾。

工業局為行銷推廣觀光工廠，鼓勵業者提升產品品質，及設計DIY體驗課程，以滿足遊客多樣化需求，歷經兩年於今年再度舉辦「觀光工廠節慶首選與職人手作精選系列」選拔，今（111）年再增加觀光工廠教育導覽精選，邀請專家學者擔任評選委員，根據美學設計、節慶文化內涵、在地連結、產業知識及趣味創新等面向進行評比，並遴選出觀光工廠代表性產品。

隨著中秋節的腳步越來越近，此次所遴選出的優質產品當中，以精裝書為靈感，將中秋檔期最熱銷的小月餅，搭配台灣優格最經典的愛心蝴蝶派與黃金楓糖派，和畫中的人物一樣享受美好食光，以及得獎無數的噶瑪蘭單一麥芽威士忌原酒，皆是中秋送禮不可錯過的首選。手作體驗顛覆傳統思維，裕賀牛經典品牛體驗課程教您從課堂講習到動手烹調，以及由雄獅文具團隊帶領學員沈浸在質感編織的藝術創作氛圍，同時享受味蕾的滿足，體驗身心放鬆的手作節奏。

工業局表示，所遴選出的產品，將授權使用專屬標章，黏貼於商品本體或包裝上，後續將公開表揚獲選廠商，並優先納入各項推廣活動與行銷通路，增加廠商曝光機會。