2022優良觀光工廠出爐 持續為產業觀光教育發光發熱

經濟部工業局主辦「2022優良觀光工廠評選」，由太平洋自行車博物館、手信霧隱城、台灣足鞋健康知識館、台灣穀堡稻米觀光工廠、立康健康養生觀光工廠、亞典蛋糕密碼館、彪琥台灣鞋故事館、祥儀機器人夢工廠及興隆毛巾觀光工廠等9家獲選，皆為台灣產業觀光教育與企業永續發展的模範場域。

本年度評選競爭激烈，脫穎而出的優良觀光工廠皆是一時之選，想吃美食就到有濃濃日式城下町風格的手信霧隱城、還有傳達米食生活的台灣穀堡稻米觀光工廠，以及到宜蘭選購伴手禮必備的亞典蛋糕密碼館；想要身體健康，那就到抗疫專家立康健康養生觀光工廠、還有照顧您足部健康的台灣足鞋健康知識館，以及穿鞋也能穿出健康的彪琥台灣鞋故事館；不僅如此，致力於機器人科普教育的祥儀機器人夢工廠適合帶孩子一探究竟，以及適合全家單車輕旅行的太平洋自行車博物館，另外還有充滿台灣紡織歷史縮影的興隆毛巾觀光工廠。

獲選的9家優良觀光工廠不僅是符合經濟部觀光工廠評鑑資格，在產業教育與特色觀光更是其中的佼佼者，獲選廠商在企業永續發展、公司治理及社會關懷等層面皆不遺餘力，工業局將協助進行重點推廣。雖然近期以來旅遊市場受到疫情影響，但隨著疫苗普及與警戒逐步開放，好玩、有趣又有豐富知識的觀光工廠必將是國人旅遊不可忽略的安排景點。

經濟部為鼓勵觀光工廠自我提升、朝向特色化發展，自2009年起推動優良觀光工廠評選機制，本次參選廠商實力堅強，亦有遺珠之憾。經濟部表示，深具在地特色的觀光工廠發展至今產業已向下扎根、茁壯，並且是教育意義與歷史文化傳承不可或缺的一塊拼圖，相當值得國人作為出遊好選擇。