85℃「琥珀蛋黃酥」國寶級王振癸師傅最新力作

由國寶級師傅王振癸研發監製，85℃今年特別推出「琥珀蛋黃酥禮盒」，一盒9入顆顆渾圓晶亮，金黃外皮宛如琥珀般閃耀，嚴選小農新鮮鹹蛋黃，搭配綿密豆沙內餡。顛覆傳統85℃首推冷凍保存出貨，獨特方式鎖住琥珀蛋黃酥的酥脆表皮、鹹蛋黃的濕潤口感，標榜回烤或冷藏直接享用都很好吃，限量7千盒，需要事先預購，消費者要搶要快。

「琥珀蛋黃酥」則是王振癸師傅最新力作，因蛋黃酥表皮有如琥珀般的金黃剔透，因此而命名。85℃今年的琥珀蛋黃酥，不只名稱特殊，就連用料選材也很講究，特別選用在地小農鹹蛋黃，以天然放牧飼養，鴨蛋蛋黃大而營養，且採用古早紅土醃製方式醃足23天，搭配芝麻香氣，無懈可擊。

85℃指出，蛋黃酥美味的精華就在於層層的酥皮、和靈魂「鹹蛋黃」，國寶級師傅王振癸考慮到消費者拿到手之後的保存環境與溫度條件，以特殊處理手法，加上烘焙後全程冷凍保存，顛覆記憶裡的蛋黃酥食用方式，不論冰著吃、常溫吃、回烤後吃都像剛出爐一樣的紮實綿密，外皮極具光澤。

50年手藝不預定買不到，標榜冷藏、回烤都好吃！ 圖／85℃提供



「琥珀蛋黃酥禮盒」一盒9入，85折價480元，典雅精緻的外包裝，消費者拿到時，外盒還封有透明收縮膜，以保持蛋黃酥新鮮和預防水氣滲入，盒蓋上貼有蛋黃酥的製作過程、食材介紹和食用方式。門市冷凍出貨後，消費者可將蛋黃酥退冰至冷藏，七日內食用完畢，可以冷藏直接享用，或放置常溫5-10分鐘，表面光澤更亮，內餡口感更綿密。如果想吃溫熱口感，以烤箱160℃回烤5分鐘，美味不變。

85℃表示，即日起至9月10日，消費者只要門市購買任一飲品，即可49元加購乙個琥珀蛋黃酥體驗嚐鮮。另外即日起，除了門市購買，85APP在即日起至9月6日開啟跨店取功能，會員也可直接在線上購買中秋禮盒，透過LINE轉贈親友，心意不減。