海科館5G沉浸互動體驗特展開幕

近期超夯的韓劇「非常律師禹英禑」，劇中主角是超級鯨豚迷，在她身邊總是浮出可愛的鯨魚海豚，想體驗這樣的奇幻異想世界，不妨走一趟位於基隆的國立海洋科技博物館！ 8月19日起，國立海科館「5G 沉浸互動體驗特展－潛入蔚藍海底冒險」開幕，這項以5G 創新應用並搭配 VR 等新媒體科技所打造的身歷其境的沉浸式體驗，將讓民眾飽覽海洋之美及有與海洋互動參觀體驗。

這項由田茂智能互聯協同執行的「5G 沉浸互動體驗特展－潛入蔚藍海底冒險」互動體驗活動，以協助博物館運用5G技術豐富展演能量與方式，展現5G科技及文化科技在場館的創新應用型態，提供觀眾更多元的服務。

本次特展不僅以5G創新應用為主軸，更運用AI辨識、5G毫米波偵測、VR頭盔、科技藝術共創等科技。互動展示規劃結合台灣首位水下鯨豚攝影師金磊，以及攝影師蘇淮所拍攝的珊瑚礁、海龜等珍貴水下影片。將珊瑚礁生態、海龜及鯨豚影像結合，再搭配4K海下攝影機，現地實景回傳，呈現零延遲的海底生態樣貌，以打造沉浸互動體驗的海洋世界，讓民眾不需潛水也能近距離觀察鯨豚、海龜悠遊的模樣！

除了置身海底的體驗外，展場更設計有八道闖關遊戲，使用NFC勇者手環展開與花紋海豚的交配競爭、台灣的鯨豚、攝影師要怎麼樣拍大鯨魚、挪威的虎鯨獵食、御藏島的海豚們、海龜的一生、綠蠵龜行為觀察、綠蠵龜行為觀察等八個場景互動，透過解決關卡的難題，進而吸收知識經驗值，成功及完成闖關者也將獲得海底的寶藏！

此外，活動中勇者們互動投影出的鯨豚美景，也可以下載到手機，民眾在進行互動關關時也展開了共創藝術的有趣過程。熱愛海洋，喜歡鯨豚、海龜的你，千萬不可錯過！

想知道蔚藍的海洋裡到底還藏著什麼秘密，那就跟著海科館「5G 沉浸互動體驗特展－潛入蔚藍海底冒險」，一起解鎖任務吧！

展期：2022/08/19（五）～ 08/28（日）

時間：09:00-17:00（假日延長至18:00）

活動地點：國立海洋科技博物館 主題館3F 海洋環境廳

活動網址：https://tianbo.com.tw/ocean_tech/

預約專人導覽-互動體驗活動 (每日三場11:00-12:00、13:30-14:30、15:00-16:00)