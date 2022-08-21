全營AW7豪車俱樂部招募會員 專屬莊園 9月9日開幕

文/葉圳轍

提倡循環經濟 入會可隨意駕馭各式豪車及電動車

「使用」替代「擁有」，只要花費一部豪車的錢，即可換來肆意駕馭自己夢寐以求的各式頂級豪車，這不是夢想，而是循環經濟概念下的全新商業模式；業者全營AW7俱樂部，正帶領愛車同好圓夢，完成一輩子對各式豪車的渴望。

企業家事業有成，買部豪車代步犒賞自己，理所當然，且隨著年紀增長或心境改變，再添購他款豪車，也不意外。雖然企業家購車、養車不會有經濟壓力，但汽車的停放空間壓縮了生活空間，且一部車真正使用的時間可能不到10%，其他90%都是閒置，如果同時擁有多部豪車，那停車空間更大、其使用率就更低了，加上保養、稅金及折舊，在滿足慾望下，存在著極度浪費的事實。

全新商業模式 「使用」代替「擁有」

因此，因為行動需求而擁有運輸工具，已不再那麼理所當然。「使用」代替「擁有」的共享平台興起，就像我們不會因為常要去國外而買一台飛機一樣。

全營AW7豪車俱樂部的成立，正可解決喜愛駕馭各式頂級豪車企業主的困擾。夢想中的各品牌豪車，透過該俱樂部都可輕易出現在眼前，且可隨時隨地盡情的駕駛或乘坐，不必負擔後續車子的保養、保險、折舊等擾人問題。

匯集各款式勞斯萊斯汽車，將是全營AW7豪車俱樂部的基本配備。圖/全營AW7俱樂部提供

全營AW7豪車俱樂部創辦人吳俊男表示，該俱樂部採會員制，並擁有自己的9,000坪莊園；會員使用俱樂部的設施或任何一輛汽車，收取的是管理費用，而不是租金，目的是集結大家的力量，來降低高單價產品的使用費用，在這樣共同力量及完成共同夢想中，也省去許多浪費及煩惱，還能幫助推動循環經濟，為地球盡一份心力。

全營AW7俱樂部擁有自己的9,000坪莊園，會員可以來這裡放鬆、聯誼，甚至會議、公益活動、尾牙及婚禮。圖為莊園實景。圖/全營AW7俱樂部

全營AW7豪車俱樂部提倡循環經濟概念，有一點像全世界的飯店，我們不可能去世界各地買自己要住的地方，房子是住的工具，而車子是代步的工具，只要有使用權，就能隨時享受它，不需要有所有權，去養他一輩子，買一部豪車的錢，就可讓會員隨時隨地盡情的駕駛或乘坐非常多的千萬豪車，而且不必負擔後續車子的所有擾人問題。

吳俊男說，勞斯萊斯汽車就像總統套房，使用一天的勞斯萊斯，跟使用一晚的總統套房，同樣有尊榮、稀有、享受等感受，會員不必擁有總統套房產權，跟不必擁有勞斯萊斯是一樣的道理，但會員卻能感受他帶來尊榮體驗，這是一件很棒的事。

一人入會 福利擴及員工親人

加入全營AW7俱樂部有甚麼福利及好處呢？吳俊男指出，會員可以隨時駕馭俱樂部的各式豪車，還可以讓家人一同享受俱樂部的服務，甚至指定公司人員一同參與，一人入會，福利擴及周圍親近的人。

吳俊男強調，會員想帶家人自駕出外走走，或想犒賞公司的幹部，還是公司有臨時的尊榮公務車需求，都可以隨心所欲地處理用車問題，想開哪一部豪車，只要一通電話即可搞定，不需要為用車需求而苦惱。

透過俱樂部用車也省荷包，在財務上都可以報帳抵稅，保險、保養、稅金，這些在會員不使車子的時候，就沒有額外的開銷。而公司幹部用車可以費用化，對企業也是一種理財方式，而且如果是俱樂部最高等級會員，更享有使用車管理費3.5折的最高折扣。

各式頂級豪車及電動車俱備

全營AW7俱樂部目前旗下的豪車品牌，除了勞斯萊斯、法拉利、保時捷、賓士、LAND ROVER、BMW…等頂級車款外，更致力推廣電動車；吳俊男說，這是百年一遇的車輛革命與轉型，透過俱樂部可以盡情的體驗各品牌電動車，包括：特斯拉、奧迪、保時捷、Lexus、BMW、賓士等，畢竟電動車是未來的趨勢，會員不必急於自購，但一定要到俱樂部體驗看看。

全營AW7俱樂部從高雄台南出發，計畫在未來5年內，在台灣各地建立據點，包括花東，且每個據點都會設立充電支援，以及提供會員自駕或配司機的租車服務，只要預約就可安排。

9,000坪的莊園設施 會員獨享

值得一提的是，全營AW7俱樂部擁有自己的莊園；9,000坪的莊園，集結了美景、美食、咖啡、游泳池、豪車…，會員可以來這裡放鬆、聯誼，甚至會議、公益活動、尾牙及婚禮等都非常適合。

全營AW7俱樂部擁有自己的9,000坪莊園，會員可以來這裡放鬆、聯誼，甚至會議、公益活動、尾牙及婚禮。圖為莊園實景。圖/全營AW7俱樂部

此外，該俱樂部未來將蒐集勞斯萊斯全系列車款，會員或會員家人朋友結婚都可以來租借，配合莊園設施美景，一起留下難忘美麗的影像，這將是獨特且難得的婚紗紀念照。

另外，全營AW7俱樂部用心推廣循環經濟，開放回收會員的高級房車，轉成俱樂部入會費或使用車輛的管理費，增加現有車輛的使用率，讓車輛更活化、減少浪費，一起推動循環經濟，為地球盡一份心力。

全營AW7俱樂部莊園會員專屬宴會廳。圖/全營AW7俱樂部

全營AW7豪車俱樂部創辦人吳俊男，目前也是上櫃公司精湛光學(2070)董事長；吳俊男白手起家，創業30年來將自己的熱情與創意，灌注在事業的學習與經營，帶領精湛公司發展成為全球緊固件光學影像篩選機的領導廠商，也先後獲得二次(第16及21屆)經濟部中小企業創新研究獎，並於104年榮獲第38屆創業楷模、105年獲頒第25屆國家磐石獎，產品篩選機已行銷全球30餘國，尤其精密度要求高的德國市場更是熱賣。

而豪車俱樂部是吳俊男15年前就有的夢想，在創業滿30年的今日，他決定成立全營AW7豪車俱樂，給自己一個禮物。

聚集愛車同好 試營運期間入會享優惠

吳俊男說，全營AW7豪車俱樂部會員制或許不能讓所有富豪或企業家認同，但此種循環經濟概念的全新商業模式，除了要一圓他年輕時的夢想外，也想讓喜愛駕馭豪車的同好有機會聚集，一起參與一起圓夢，讓力量正向循環不斷擴大。

全營AW7俱樂部9,000坪莊園夜景。圖/全營AW7俱樂部

全營AW7俱樂部目前規劃三個會員方案，入會費分別是300萬(黑卡VIP，法人+家庭)、180萬鑽石(家庭)、60萬(個人)，使用俱樂部車輛可享有最低3.5~7折不等的優惠價格，同時享有9,000坪俱樂部專屬設施使用資格。試營運期間入會更加享：1，贈入會金額10%為租車金、2，參與介紹會員的分潤制度、3，masse優氧循環律動椅三大好禮。

全營AW7俱樂部莊園9月9日將正式啟用，開放有興趣的車友報名參觀，預約專線：0937-328127蔡小姐。欲瞭解詳情可加入該俱樂部LINE官方帳號，LINE ID：@394nbjug，或搜尋QRCODE。