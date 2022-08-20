國際知名畫家 黃琯予 大地之愛藝術展 開展

國際知名「療癒畫家」黃琯予「大地之愛藝術大展」，今(20)日早上10點在埔里藝文中心舉行開幕典禮，因是埔里女兒回鄉展出最新的3D畫作，鎮長廖志誠、多位縣議員及眾佳賓齊來祝賀，氣場強大，有如封面代表畫作眼神溫和銳利，毛皮斑斕的東北虎一般，此次展出的每幅作品，均展現豐富生命力，展出日期至9月一日止。

黃琯予是土生土長的埔里人，出生於1967年，父親黃憲仁為中部知名繪畫工作者，自幼便承襲父親繪畫天份，從小陪著父親到許多電影院畫大型看板，因觀察入微，奠定了日後繪畫基礎。

長大後，黃琯予赴日就讀天理大學，為她開拓寬廣且多元藝術視野，回台開始致力藝術創作與教學，作品風格描繪細腻，逼真寫實，自然鮮豔跳耀的色彩，極具心靈療癒效果，廣獲各界好評及收藏。

黃琯予表示，藝術生活化，生活有藝術，創作的意義，不僅是陶冶心性，也是記錄大地萬物，更重要的是激發人性之美。創作時抽離自己，融入天地所帶來的自在與愉悅，是藝術工作者所追求的境界與目標。

黃琯予說，父親影響她最深刻的一句話是：「生活再怎麼辛苦，畫畫就能讓心靈豐富」。為紀念父親以畫傳愛，因此，在台中設立「藝術故事館」，期望藉畫筆傳達愛同時，展現藝術療癒人心的美好能量與豐富生命力。

「大地之愛藝術大展」由南投縣埔里鎮公所主辦，琯予藝術故事館、南投縣政府文化局、埔里藝文中心、台中惠文扶輪社、風神車隊、黎明開發公司、埔里酒廠及汐止聖覺寺協辦。

值得一提的是，黃琯予於開幕當晚，還特別安排了一場感恩晚宴，為身心障礙風神車隊籌募基金，為社會公益，盡一點棉薄之力。

國際知名「療癒畫家」黃琯予「大地之愛藝術大展」開幕典禮貴賓合影。