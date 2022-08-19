麥仕佳冰皮月餅Ｑ彈濕潤、低熱量 土豪金月餅內餡豪氣口感霸氣

創立至今已29年的麥仕佳烘焙坊，由於一向秉持著「提供美味、實惠、安全的高品質商品」的經營理念及「美味實在、價格實惠」的服務精神，且堅信「美味、安全」來自於高品質的真材實料與嚴格的食安品管，因此，長年來廣獲消費大眾的肯定與信賴，目前已擁有14家直營門市。為因應中秋節到來，麥仕佳特別再推出Q彈沁涼的「雪藏冰皮月餅」及豪氣又霸氣的「土豪金月餅禮盒」，即日起各門市可接受預訂，並提供宅配服務。

麥仕佳「雪藏冰皮月餅」Q彈餅皮、冰心內餡，低熱量，創新口感令人驚豔。圖／麥仕佳提供

麥仕佳所推出香港特有、台灣創新的「雪藏冰皮月餅」，Q彈麻糬外皮，搭配爆漿雙層餡，加上冰涼的口感，在炎炎夏日裡，不僅消暑，且一吃就上癮，尤其是減糖配方，熱量大減30％，享受美食少負擔。冰皮月餅共有3種特製口味，包括招牌「奶皇流心」，馥郁濃厚，口感綿密，「香芋牛奶」綿密芋頭香配上濃郁奶味香，「芒果冰心」酸酸甜甜，宛若甜蜜的戀愛滋味，冰涼的多重口味，Ｑ軟濕潤口感、低熱量，老少皆宜，麥仕佳冰皮月餅可說是有特色話題的中秋新甜點，更是中秋送禮的新首選。

麥仕佳「土豪金月餅」真材實料，內餡飽滿，用料誠意十足。圖／麥仕佳提供

而「土豪金月餅」則是改良三種經典的月餅口味，每顆重達130公克（重量是一般月餅2倍以上），顆顆真材實料，是最豪氣、霸氣的美味享受。土豪金月餅的三種豪邁內餡分別為「綠豆凸＋厚實雙層餡」，採用頂級綠豆餡及特製魯肉餡製成，是中生代、長輩們最喜愛的經典美味；「蛋黃酥＋爆量四重餡」採用頂級紅豆餡、鹹香蛋黃、拔絲麻糬及頂級肉鬆；「黃金酥＋爆量四重餡」採用頂級小月餅餡、鹹香蛋黃、拔絲麻糬、頂級肉鬆等。

麥仕佳董事長陳志池表示，食品業是良心事業，也是創業以來的堅持，如此才能提供給消費者真正衛生安全又美味的食品，麥仕佳採用的食材大都使用紐西蘭、日本、歐洲等進口原物料及彰化在地的小農鮮乳，所推出的每項產品都經得起考驗，且以實惠價格回饋給消費者。

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