李行導演逝世一周年，國家影視聽中心「李行導演回顧紀念影展」盛大開幕

紀念李行導演逝世一周年的「李行導演回顧紀念影展」今日舉辦開幕儀式，放映開幕影片《秋決》（數位修復版），邀請貴賓朱延平導演、王童導演、林鳳嬌女士之子房祖名、楊貴媚、王滿嬌、周丹薇、一代儒俠石雋等與李行導演有情緣交織的貴賓，藉由中心典藏及修復之系列影展、文物與檔案史料，緬懷一代宗師超過40年的電影生涯，略觀臺灣電影不同時代的風華。「李行導演回顧紀念影展」將於8月19日至9月4日於國家影視聽中心登場，OPENTIX系統線上免費索票入場。

在華語電影圈有「臺灣電影教父」美譽的李行導演，創作生涯執導超過50部電影及多齣舞台劇，從臺語片時期，歷經健康寫實、瓊瑤電影等風潮，始終保持寓教於樂的精神，他的作品既能符合國家方針、關懷本地風土，又能滿足市場需求。在李導演逝世一周年的日子，國家影視聽中心規劃了「李行導演回顧紀念影展」，精選李導演的8部代表作、還有2部關於他的紀錄片，與大家共同緬懷李導演對台灣電影的貢獻。現場也邀請到李行導演的女兒李顯順、朱延平導演、永遠的大俠石雋、陳坤厚導演、王童導演、何平導演、王滿嬌、田鵬、楊貴媚、周丹薇、房祖名等貴賓親臨現場。

本次影展開幕片《秋決》的數位修復版以及四部重新數位掃描及調光的作品，由國家影視聽中心進行修復，調整到最好的狀態，重新呈現。國家影視聽中心膠卷修復組蔡孟均組長表示：「目前在片庫中，一共64部片有膠卷藏品。而這64部作品中，在今年年底前，預計會有41部片，完成數位化或數位修復，供後續典藏及使用，包括這次影展中會放映的《婉君表妹》和《秋決》。」並現場分享《秋決》修復歷程，並為了確保修復時不至於偏離原創的氛圍，在修復結束後，也邀請李行導演和攝影師賴成英一起檢查成果。中心在今年結束前，會完成41部李行導演相關作品的數位化或數位修復；其中，從《街頭巷尾》到《秋決》，再加上中影修復的《汪洋中的一條船》和《龍的傳人》，目前中心一共保存9份李行導演作品的數位修復版。

現場也展現與策展人林盈志合作的「臺灣影視聽數位博物館」，利用電影製作流程，策畫「李行──行？不行？」線上展覽，以及介紹本次選映的系列電影，並於館內展出李行導演的典藏文物與檔案史料，同時於開幕活動中將編號544033名為「李行」的小行星銘版頒授給李行導演家人，意義非凡。2007年由中央大學天文所的鹿林天文台所發現，發現者為林啟生和葉泉志先生，經中央大學文學院林文淇院長提議而命名，國際天文學聯合會通過後在2021年7月4日公告發佈。活動現場也以星為念，感謝李行導演為華語電影的奉獻。

與李導演交情至好的導演朱延平也特別上台致詞，感嘆導演已經逝世一週年：「我跟李行導演沒有合作過電影、沒有拍過戲，可是我跟他就是這麼的合。」並提及跟李導演合作的人都知道，可能都有被李行導演訓話的經驗：「我覺得李導演這一輩子不罵的人，我知道的就三個人：李媽媽、Debby（女兒李顯順）、還有我，他不會罵，這是非常難得的緣分，我也不知道為什麼，我們在一起有聊不完的話，他對我都是和顏悅色，我也對他是心甘情願就這樣，我每次開車經過信義路，都會不自覺的彎進通化街，我開車接他接習慣了，每次都在巷子等他，他不在我很不習慣，好快一年過去了，總是想到他。」

「李行導演回顧紀念影展」舉辦於8月19日至9月4日，OPENTIX系統線上免費索票。現場並保留部分票券，可於每場次開演前一小時，至國家電影及視聽文化中心（新北市新莊區文藝路2號）一樓服務櫃台索票，每場次票券有限，索完為止。更多場次、相關活動及講座資訊，將於國家電影及視聽文化中心官方網站及官方粉絲專頁宣布。