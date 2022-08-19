新北深坑好多福 夜間光影劇場8月27日重磅登場

講到深坑，你會想到什麼？除了享譽盛名的深坑豆腐、文山包種茶、黑豬肉等特色商品外，今（111）年特別結合深坑豆腐跟當地特色的「2022新北深坑好多福」將在8月27日熱鬧登場。深坑好多福今年以「老街吃貨擂台賽」的好口福、結合光雕、歷史、真人秀的「深坑奇幻劇場」好眼福、「特色小旅行」好幸福以及「特色手作DIY」好樂福等四大主題，串聯整體活動，帶大家體驗在地美食，穿梭深坑時空，滿足大家的味蕾及視覺享受，體驗不一樣的深坑老街。

新北市經濟發展局何怡明局長表示，為加強推廣庶民經濟，經發局成功爭取經濟部中小企業處111年度街區營造競賽補助，透過製作外語菜單、無線充電、改善立面景觀等方式徵選友善店家，並且導入智慧行動導覽服務，民眾可線上瀏覽深坑豐富的在地活動及店家資訊，提升在地消費商機。在市府的大力推動下，結合深坑在地店家、商圈，以及地方文史工作者共同努力，推出「2022新北深坑好多福」系列活動，其中包含老街吃貨擂台賽、深坑夜間光影劇場、豆腐之鄉一日小旅行、職人DIY手作課程等，透過全新品牌相信能讓大眾看見全新的深坑風貌。

新北市經濟發展局何怡明局長（中）示範豆腐手作DIY。圖╱新北市經發局提供

深坑除了最廣為人知的深坑豆腐外，文山包種茶、黑豬肉等特色商品。今年的「老街吃貨擂台賽」將結合深坑在地美食，報名費用每人只要100元，即可品嘗琳瑯滿目的特色料理。民眾參加比賽吃不完也不用擔心，主辦單位備有外帶容器讓民眾可以打包回家，在家也可以繼續品嘗深坑美食。成功報到後，當天會加碼回饋100點新北幣給參賽民眾在深坑消費使用。活動報名只到8月26日，限量名額，額滿即止。

吃貨擂台賽結束後民眾也別急著離開，在深坑老街「夜間光影劇場」將在晚間上演。劇場將透過光雕投影方式，結合深坑在地的發展歷史背景，以及真人秀演員與民眾互動，從老街街尾一路到舊分駐所廣場，帶領民眾體驗不一樣的夜間老街。「夜間光影劇場」在8月27日、9月10日、9月17日和9月24日，共4個周六晚上7點在深坑老街街尾準時上演!

經發局亦表示，自9月3日起至9月25日，每周六、日都有小旅行遊程與職人手作DIY系列活動，依照不同年齡推出多種主題，想走訪私房景點或參加職人體驗課程的民眾，相關系列活動已開始受理報名，名額有限額滿為止，想知道更詳細內容請上活動網站─活動一覽專區中報名（http://2022skdofu.com.tw/index.html ）。