台灣精品首度進駐東京誠品生活日本橋

疫情後的旅遊，大家首選會去哪裡呢？好消息來了！今年「台灣精品」於疫情後，首度與日本百年連鎖書店有鄰堂合作，攜手於東京的誠品生活日本橋打造「台灣精品形象概念店」，傳遞臺日友好情誼，有意赴日旅遊的民眾，可前往參觀共襄盛舉！

「台灣精品形象概念店」於8月18日在誠品生活日本橋正式開幕，結合台灣精品獎嚴選創新產品及有鄰堂精緻選物風格，現場販售21個獲獎品牌104項產品，這也是台灣精品於日本開設快閃店的首度嘗試，展期2個月預計將有超過20,000位消費者現場參觀選購，期間也規劃辦理4場品牌體驗會，讓更多日本民眾透過實際使用感受臺灣產品的美好。

「台灣精品形象概念店」由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行。台北駐日經濟文化代表處李世丙副代表於開幕記者會表示，「台灣精品」能有機會於日本設置實體販售店的意義重大，並期許以此利基後續前進到全球。

台北駐日經濟文化代表處副代表李世丙（中）參觀東京形象概念店的美利達腳踏車。圖╱貿協提供

東京台貿中心鄧之誠主任表示，東京形象概念店為臺日合作的結晶，感謝大家支持才能實現，未來「台灣精品」也會繼續努力，推薦更多好產品給大家。有鄰堂松信社長也表示，希望以此次合作做為臺日進一步文化交流的起點，後續再深入合作。

來場的消費者表示以前就有關注臺灣的3C產品，但這次還展出不同類型產品，譬如在製造過程中完全不砍樹木、不使用水、不排放廢氣的龍盟環保紙很令他耳目一新。也有民眾對由日本工業設計大師深澤直人與台灣玻璃共同攜手打造的TG品牌系列非常感興趣，其透過日本設計來表現台灣人的溫暖弧度，讓人使用時美感實用兼具。

「台灣精品東京形象概念店展」展期為8月18日至10月17日，地點在東京誠品生活日本橋，正在東京或即將前往日本的民眾可抽空前往，一起支持！以此活動為首站，接下來臺日合作活動不停歇，台灣精品即將移師大阪辦理形象概念店，並將現身東京「Taiwan Plus」生活節，同時於線上辦理文化祭活動。更多活動資訊請參考台灣精品官網（https://www.taiwanexcellence.org/jp/press/events ）。