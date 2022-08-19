音樂大師們聯合贊助偏鄉音樂成果發表會

溪水暑期音樂藝術品格關懷營 8/13成果發表會在高雄義大完美落幕

「讓偏鄉的孩子，學音樂不再遙不可及」，因著這份理想與堅持，溪水藝術關懷發展協會走過10個年頭，並首度聯合舉辦「六龜第十屆」及「東埔第一屆」溪水暑期音樂藝術品格關懷營，於上週六8月13日的成果發表會中完美落幕。這場活動在義大皇家酒店國際演講廳舉辦，邀請知名小提琴演奏家-蘇顯達教授及多位知名鋼琴家、聲樂家、巴松管、長笛、琵琶演奏家共同演出，各界人士蒞臨會場共襄盛舉，欣賞這難得的音樂饗宴，熱情的掌聲，鼓勵偏鄉孩童及長者們的夢想成果！

溪水暑期音樂藝術品格關懷營成果發表會，8月13日在高雄義大皇家酒店國際演講廳圓滿落幕。

溪水藝術關懷發展協會10週年的一系列慶祝活動始於8月11日揭開序幕，長期默默耕耘的老師們帶著協會栽培的兩位盲生至義大皇家酒店大廳快閃表演；8月12日舉辦六龜及東埔暑期音樂營學員們的親子探遊藝大遊樂世界及義大皇家酒店快閃表演，這場快閃表演，小提琴演奏家蘇顯達教授及多位知名演奏家們，也特別響應這次有意義的活動，共同參與六龜、桃源及東埔偏鄉孩童的快閃演出，希望以愛的行動，激勵本次溪水暑期音樂藝術品格關懷營所有參與的師生，以愛的力量，串起的系列音樂活動，希望能推向國際性高度，發揮至深至廣的社會影響力。

蘇顯達教授本月甫以《拾光。電影故事》CD專輯入圍第33屆傳藝金曲獎最佳演奏、最佳跨界音樂專輯。理事長洪翠峯老師在投入籌畫已久的10週年營隊活動中連線表示，多位著名演奏家的加持投入，熱心公益的音樂老師們，延綿愛的火炬就更有動力，對於老師們的全力支持，只有滿心感謝。

理事長洪翠峯老師(左)與貴賓合影。

社團法人溪水藝術關懷發展協會創立於民國107年，除了長期陪伴偏鄉孩童在音樂、藝術、品格、能量律動…課程以外，更期許這份愛能如溪水般湧流不息。就如同上週六的成果發表會，除了結合六龜、桃源、東埔三個山區以外，更規劃樂齡、孩童、演奏家、老師、及家長們共融共樂。

這場第十年的音樂成果饗宴，不僅表達偏鄉對未來的小小期待，也是十年來協會積極努力與大家認真學習的成果，孩童及長者共同合作圓滿完成演出，期許這股凝聚的力量，能迎接更豐碩而美麗的未來十年。 如果您認同溪水的理念，期許這份愛能如溪水般湧流不息， 請QR-Code: