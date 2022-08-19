易飛網祭秋楓+療癒系日韓越行程吸客

瞄準疫後跨境旅遊復甦熱潮，旅遊電商易飛網持續穩健布局國外旅遊產品，將進駐2022台北國際觀光博覽會，以「秋遊世界千萬折」為主題，特別打造符合節慶時令的「秋楓」及「療癒系」團體行程，邀請旅人在入秋季節感受日本、韓國及越南等地的秋日之美。

折扣後參考價最低僅17,900元起，另現場還將首度亮相由易飛網全新設計的全球機加酒自由配網站，囊括全球287個城市、10萬家飯店任君組合，至於國旅如南北之星、澎湖、高鐵假期等亦有好康大放送，凡現場下單更有機會將國內不限航點免費機票帶回家！

搭乘九州最經典的由布院之森觀光列車，奔馳於山林間賞景。圖／易飛網提供

易飛網指出，為延續前月份參加2022台北國際夏季旅展的氣勢，本次參展2022台北國際觀光博覽會持續推出眾多國內外超值行程，尤其主打一向廣受國人喜愛的日韓秋楓行程，包括日本關東紅葉溫泉螃蟹美食5日參考價47,900元起，將探訪紅葉名所日光東照宮、中禪寺湖、輕井澤或箱根富士山；首度曝光的九州佐賀海上紅葉嬉野4日參考價35,900元起，則可欣賞九州最大紅葉祭的御船山樂園楓紅，第二人現折10,000元，待日後開放團體旅遊後即可使用；韓國造訪三大楓紅名山，包括內藏山、大芚山及雞龍山，並可體驗著韓服遊古宮，每人參考價僅26,900起，第二人現折5,000元，待日後開放團體旅遊後可使用。

易飛網表示，針對熱愛「療癒系」旅行的族群，易飛網精選行程首推日本九州百選溫泉列車泛舟5日，將品味百選溫泉住宿杖立溫泉肥前屋、搭乘高千穗峽泛舟欣賞日本百選瀑布真名井瀑布，並體驗高千穗天空小火車，在空中將高千穗美景坐收眼底，參考價每人37,888元起，第二人現折10,000元；而越南則首推中越峴港會安五星海濱度假4日，除了必訪的夜遊會安古鎮，巴拿山樂園及迦南島原生態體驗外，還享擁有私人沙灘的霍亞納海濱度假飯店住宿一晚，體驗東方夏威夷的熱情魅力，凡於旅展現場預約卡位，參考價僅26,900元起，第二人現折5,000元，加碼再送20吋行李箱。

夜遊會安古鎮療癒之旅，欣賞燈籠夜掛、體驗輕舟泛遊。圖／易飛網提供

易飛網說明，除國外團體旅遊，易飛網亦針對熱愛自由行族群打造全新的全球機加酒自由配網站，將於旅展期間首度曝光，該網站係利用國際機票加酒店的動態打包系統，精選世界知名航空公司，航點囊括全球超過287個城市，任君搭配10萬家飯店，旅人可任意選擇不同出發地、住宿天數，且即訂即開，快速、便捷且方便！高CP值機加酒組合推薦包括曼谷機票加任選飯店1晚8,500元起、東京機票加任選飯店1晚為9,900元起、首爾機票加任選飯店1晚11,300元起等，凡於旅展現場體驗並下單，將可獲贈海外網卡及咖啡券乙張。

易飛網獨家代理的南北之星快輪自今年4月正式啟航至今銷售成績亮眼，本次將於旅展現場推出優惠回饋旅客，凡訂購台北-南竿船票，不限出發日期，成人全票可享66折，換算下來每人僅1,178元，限時限量售完為止，而搭配南北之星可串聯海陸交通一條龍的便民巴士「台灣好行@馬祖」，也優惠全線票券半價。另易飛網也針對高鐵假期推出業界最殺優惠，以苗栗鳴鳳古道導覽．南庄老街1日為例，9月指定出發日期第2人優惠折扣1,200元，現場訂購並決定出發日，再現折350元。

不能錯過的澎湖秋瘋季，更少不了海鮮美食饗宴。圖／易飛網提供

易飛網指出，想抓緊暑期尾聲衝一波國旅的民眾，也千萬不能錯過這次機會，易飛網首推離島行程，同時響應悠遊國旅補助，特別祭出澎湖金色雙島追夕陽豪華海鮮下午茶3日遊，每人只要3,999元起、初秋鉅惠享樂金門3日遊3,688元起，旅展現場再享每人優惠折扣300元，旅人亦可透過豐富且多元的華信假期金、澎、花、東機加酒自由行產品，一圓國旅夢，旅展期間DM全商品加碼享第二人優惠600元。

易飛網說明，旅展現場的摸彩活動更是精彩可期，凡現場下訂滿額即可參加抽獎，獎項包含國內不限航點機票、高鐵假期苗栗藝術深度之旅1日、20吋萬向輪輕量行李登機箱、Xpark快速通關票、華信假期及高鐵假期折價券等多樣好禮，等您用好手氣將獎項帶回家！易飛網線上旅展也於易飛網官網如火如荼展出中，超多優惠內容請見https://event.ezfly.com/mkt/tte/index.html，或撥易飛網客服專線(02)7725-0800轉4。